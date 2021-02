Történetek a járványról: iskolások könyvét adja ki Stephen King

Stephen King felkarolta egy iskola diákjai által írt, a koronavírus-járvány ihlette könyv kiadását.

A Maine-ből származó világhírű író alapítványa vállalta a 290 oldalas kézirat 6500 dolláros (kétmillió forintos) kiadási költségét. A kötetben a Maine állambeli Farwell Általános Iskola írói programjában részt vevő diákok írásai szerepelnek.

A kötetet Gary Savage könyve, a Fletcher McKenzie and the Passage to Whol, egy maine-i fiú története ihlette, a diákok pedig ennek a néhány éve megjelent írásnak a nyomán fogalmazták meg a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tapasztalataikat.

A Farwell iskola igazgatója, Amanda Winslow elmondta, hogy büszke a diákokra, és hálás Savage támogatásáért is. Helyi csoportok ugyancsak küldtek adományokat, amelyeket az iskola írói programjára fordítanak.