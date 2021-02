Milliókra perli a zaklatással vádolt Havas Henrik Baukó Évát

Három éve tart Havas Henrik és Baukó Éva kálváriája, de még mindig nem közelít a végéhez a történet. 2017-ben többen is szexuális zaklatással vádolták meg az újságírót.

Köztük volt Baukó Éva is, aki azt állította, személyi asszisztens volt, amikor Havas Henrik zaklatta, illetve megzsarolta, hogy ha nem lesz a szeretője, akkor tönkreteszi.

Havas Henrik akkori munkahelyén, az ATV-nél belső vizsgálat indult. A Blikk emlékeztet rá, hogy ennek eredményét soha nem hozták nyilvánosságra, ahogy a szerződését sem hosszabbították meg. Havas Henrik 20 millióra perelte ekkor a csatornát, a bíróságon azonban soha nem jelent meg Baukó Éva. A bulvárlapnak ezt most azzal magyarázta, hogy címváltozás miatt nem kapta meg az idézést.

„Most pedig újra a szüleimhez ment egy idézés, amelyből megtudtam, hogy rágalmazással és becsületsértéssel vádolnak, és több millióra perelnek. Egyébként állok a dolog elébe. Én a Mokkában és a Facebookon is az igazságról beszéltem, eskü alatt is vállalom minden szavamat. Nekem most is tiszta a lelkiismeretem, de ha úgy vesszük, ennyi év után újra zaklat engem ezzel az egésszel” – mondta Baukó a lapnak.

Havas Henrik röviden kommentálta a hírt: az elmúlt évek alatt a tárgyalásokon senki nem jelent meg, Baukó Éva sem, ezért az ügyvédje türelmetlen lett, és beperelte. Hozzátette, hogy hogy nem voltak semmilyen munkakapcsolatban, és ezt igazolni is tudja.