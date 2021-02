A XXI. század legjobb magyar Oscar-esélytelenei

Számos igen fontos filmes seregszemle van a világon, de az Oscar-díj ma is a szakma legfényesebb elismerése. A filmeket és filmes szakembereket egy Oscar-jelölés is magasra emeli, mégis gyakran megesik, hogy a legjobbak sem kerülnek a tizenötös listára. Mint idén Horvát Lili filmje. Most viszont szavazhatunk saját jelöltjeinkre.