Liptai Claudia egész családja elkapta a koronavírust

Liptai Claudia műsorvezetőnő még tavaly szeptemberben esett át a koronavíruson, majd az egész családja is elkapta, köztük a férje, Pataki Ádám is. Liptai most a Life TV-nek elárulta, rettenetesen megviselték a történtek:

Én mindenkit megfertőztem a családban. Az nagyon megdöbbentő volt, hogy Ádám bekerült a kórházba. Egy nagyon nem várt fordulat volt. Nagyon ijesztő volt. Én annyira félek attól, hogy valakinek valamilyen baja történhet, annyira rosszul viselem. Túl is parázom. Mellettem nem jó beteg lenni. Féltem, hogy mi lesz? Mi elég korán kaptuk el, egy ismeretlen betegség, ismeretlen szövődményekkel. Nem is tudtam Ádámmal beszélni, mert nem bírt beszélni, csak köhögést hallottam a vonal túlsó végén. Nagyon felőrlő volt. Kétóránként hívogattam, hogy életben van-e.