A k2 Színház Búcsúkoncert című előadása, melyet a Londoni Magyar Kulturális Központ mutatott be a brit fővárosban, nyerte meg a Voila OffFest-díjat a független színházi előadásokat jutalmazó Off West End Theatre Awards gálán. A csupa fiatal alkotóból álló k2 társulat produkciója azt mutatja be, milyen az, amikor elfogy a levegőnk és eljön az apokalipszis. Ráadásul mindez a pandémia előtt készült, az élet és az azóta eltelt események azonban különös élt adnak a produkciónak.