Nézze meg Budapestet a profik szemszögéből

Az Idegenvezetők Világnapját idén február 25-28 között ünnepeljük. Több európai országban 1985 óta, itthon a kilencvenes évek elejétől hagyomány, hogy február végén az idegenvezetők önkéntes alapon, társadalmi célból mutatják be a fő- és több vidéki várost, amit így egy odalátogató külföldi szemével csodálhatnak meg a programon résztvevők. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak Idegenvezető Továbbképző Központja 2003-ban vette át a világnap szervezését.

Idén először elmaradnak a buszos, hajós, villamosos túrák, épületbejárások és az izgalmas interaktív programok, viszont a fővárosi séták egy részét a gyülekezési tilalom ellenére is megtartják. A turisztika kulcsszereplői alkalmazkodtak a járványügyi előírásokhoz, így előre felvett túrákat nézve nyílik lehetőség a főváros rejtett titkainak megismerésére. Ezeket a sétákat viszont egy kattintással bárki elérheti, a videók regisztrációt nem igényelnek.

Három túra már nyilvános, négy pedig 2021. február 27-én szombaton, és február 28-án vasárnap kerül fel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oldalára.

Új-pest a Károlyiak birtokán – egy gyárváros emlékei korunkban

Egy főúri elhatározásból született városrész kialakulásának fontos helyszíneit mutatja meg Lengyel János tanár és idegenvezető. A résztvevők Újpest történetét ismerhetik meg, kulcshelyekkel és kulcsszereplőkkel tarkítva. A negyven perces séta alatt a gyárváros kezdeti éveitől egészen a napjainkig fontos mérföldkövekkel, lóvasút indóháztól a hármasmetróig elkalauzolva.

Városélet a várkapukon belül - Séta Buda polgárvárosában

Századokkal ezelőtt élő budai polgárok hétköznapjait idézi meg Németh Emese idegenvezető. A Dísz tértől a Szentháromságtérig tart a virtuális út, ami alatt több érdekes történettel rendelkező épületbe is bepillantást enged virtuális kalauzunk. A vár, annak közvetlen környezete a mai napig macskaköveiben őrzi a kézzel fogható történelmet, ám az ötven perces séta során megelevenednek a helynek fontos szereplői is: szobrászok, akik oszlopépítéssel küzdöttek a pestis járvány ellen, vagy patikáriusok, akik a várnegyed legszebb barokk palotájába költöztek be.

Szervita tér - egy belvárosi tér metamorfózisa

Kacskovics Fruzsina építészmérnökként dolgozott, nyugdíjba vonulása után vált idegenvezetővé, ennek a túrának nem véletlenül ő a vezetője, hiszen a Szervita téren megbújó barokk, klasszicista, szecessziós, modern és XXI. századi épületek harmóniájába enged szakmai szemüvegén keresztül megértést. Úgy fogalmaz, hogy a Szervita tér egy vesztegzár alatt született kincs a belvárosban, hiszen nemrég készült el. Magában foglalja az építészeti történetünket, a történelmet, és egy mai tér kialakításának lehetséges koncepcióját. Utóbbinak oka pedig a hosszú konzultációban rejlik, amit a tér kialakítói a használókkal, környéken lakókkal, politikai szereplőkkel és döntéshozókkal egyaránt lefolytattak.

A további séták és időpontjaik:

Ahol az utak találkoznak - Vízivárosi séta a Clark Ádám tértől a Budai Vigadóig

2021. február 27. szombat 15 óra

A sétát vezeti: Kubesch Mária idegenvezető, szakoktató, tankönyvíró

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeumot és a Budai Vigadót Dóra Fruzsina etnográfus, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhely tárvezető helyettese, idegenvezető mutatja be

A Hotel Clark Budapest belső tereiben Kabdebó Réka értékesítési és üzletfejlesztési igazgató kalauzol minket.

Zarándoklatok Óbudán, a Zichyek birtokán

2021. február 28. vasárnap 11 óra

A sétát vezetik: Viszket Zoltán az Óbudai Múzeum igazgatója és Maczó Balázs történész, muzeológus, a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának munkatársa

Kezdetben volt az Orczy ház - Zsinagóga háromszög

2021. február 28. vasárnap 13 óra

A sétát vezeti: Kleyer Éva idegenvezető

A Dohány utcai Zsinagóga- komplexum fejlesztéséről dr. Róna Iván, a Mazsihisz turizmusért felelős vezetője beszél.

Az ICOMOS-díjjal kitüntetett helyreállítási munkát követően a Rumbach Sebestyén utcai Zsinagóga rendeltetéséről Kiss Henriett, a BZSH vezető elöljárója, a Rumbach zsinagóga felújítási projektjének koordinációs vezetője mesél.

Meghívott vendégként Kőnig Tamás, a felújítási terveket készítő Kőnig- Wagner építésziroda építésze mesél.

Buda Polgárváros, A szombati piactól a halászok bástyájáig

2021. február 28. vasárnap 15 óra

A sétát tartja: Tábi Márta idegenvezető

A Little Litea- Budai Krónika Könyvesboltot vezetője, Bakó Annamária mutatja be.

A középkori zsidó imaházat Takács Ágoston a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa mutatja be. Az első királyi központunk emlékéről és a nem rég feltárt Erdélyi bástyáról Terei György régész mesél.

Az Idegenvezetők Világnapja az az esemény, ami hivatalosan nyitni szokta az aktuális turisztikai szezont, bár idén még ez is más lesz, mint a megszokott. Aki a sétákról bővebb információt szeretne megtudni, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara oldalán tájákozódhat.