A Gyöngyhajú lány szól egy ausztrál banki reklámban

A Life is eventful, azaz az Élet eseménydús című televíziós reklámfilm, ahogy azt a neve is sejteti, arról szól, milyen eseménydús is tud lenni az élet, különösen akkor, ha egy bank minden helyzetben segíteni tud.

Gyakorlatilag egy szokásos, érzelmekre ható banki reklámról van szó, amit a zenei aláfestés tesz különlegessé, ugyanis

az Omega Gyöngyhajú lány című dala szól alatta, méghozzá magyar nyelven.

A Westpac Banking reklámját kiszúró kecsup.hu meg is jegyezte, hogy az Omega dala nem először szerzett nemzetközi ismertséget, Kanye West is felhasználta az egyik dalában, ráadásul engedély nélkül, ami jogi következményeket vont maga után.

Hogy mi alapján esett a választás az Omega dalára, a bank engedélyt kért-e hozzá, és hogy az ausztrál nézőknek feltűnt-e, hogy egy furcsa nyelven énekelnek a reklám alatt, azt nem tudni.