Alig ért véget, máris folytatódik a budapesti nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál

A szokottnál is nagyobb érdeklődés kísérte a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért egész estés kreatív dokumentumfilmjeit bemutató 7. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált. Mindez annak ellenére vagy talán pont azért, mert idén a pandémia miatt online tartották a rendezvényt.

A nagy sikerre való tekintettel idén is megtartják a BIDF Extrát, azonban a megszokottól eltérően, most azonnal, mintegy a fesztivál folytatásaként. Így a 30 versenyfilm továbbra is elérhető lesz egészen március 15-én éjfélig.

A filmekhez társuló stúdióbeszélgetéseknek is pozitív volt a visszhangja. Ezek is mind visszanézhetőek a fesztivál honlapján és YouTube-csatornáján.