Kínos filmes bakik: egy sima, egy fordított

Az alábbi cikkünk első részében arra kértük olvasóinkat, hogy amennyiben tudomásuk van kínos félrefordításokról, kérjük, írják meg nekünk.

Az beérkezett példák valóságalapjáért felelősséget nem vállalunk, ugyanis az összes filmet lehetetlen ellenőrizni, azaz a magyar verziót összehasonlítani az eredeti szöveggel. Vagyis a félrefordítások és a hozzájuk járó sztorik úgy olvashatók, ahogyan azt e-mailben kaptunk.

A Titkok és vallomások eredeti címe Le confessioni, ami akár vallomásokat is jelenthet, a film viszont (részben) pont arra lett kihegyezve, hogy egy gyilkosságot talán fel lehetne göngyölni, ha a szerzetes felfedné a halott utolsó gyónását. Így tehát a címbeli szó itt gyónás értelemben szerepel. Ráadásul hivatkoznak benne Hitchcock I confess (Meggyónom) című filmjére is. Ugyanitt: a Don Matteo című sorozat 2. évadának 16. része is a La confessione címet viseli. Magyarul Vallomás címmel jelent meg, holott itt is az a lényeg, hogy a címszereplő nem adja ki a gyónási titkot annak ellenére, hogy az felmenthetné.

Miután a Sithek bosszújában Obi-Wan Kenobi pisztollyal lelövi Grievous tábornokot, a magyar szinkron azt kérdezi: Hogy lehet ekkora mocskot hagyni? Az eredeti szöveg azonban csak annyit mond: So uncivilized. A IV. részben az öreg Obi-Wan lenézően beszél a lézerpisztolyról (bluster), míg a lézerkardról így vélekedik: An elegant weapon for a more civilized age. Úgy hiszem, a Sithek bosszújában az eredeti elképzelés szerint Obi-Wan saját magára, na meg a lézerpisztolyra mondja ironikusan, hogy so uncivilized, nem pedig Grievous holttestére.