Milyen a jó csirke? Na és a jó konzerv?

Ül egy nő, fiatal, csinos, mit csinos, bombázó, 1969-ből, ma is bombázó lenne, szemben vele gyönyörű, szőke, hároméves forma kisfia kempingszéken. Az apa, nos az apa, ki tudja hol van, tán a vadat lövi éppen. Kettejük között kempingasztal, mint a szocialista éra felszabadító piknikjeinek állandó kelléke. A bombabiztosnak nem mondható, műanyagbetétes fémszerkezetre minden kerülhet, mi szem-szájnak ingere: halászlé, májas, székelykáposzta, zöldborsó főzelék sertéshús szelettel. Természetesen mindez konzervből.

Persze a tartósítóipari lakomához minimum még egy egyplatnis rezsó is elkelne, de hát ezt oldja meg a kempingező-nyaraló-piknikező bombázó anyuka, mindent a szocialista konzervipar és a camping konzervek sem oldhatnak meg helyette. A plakáton hirdetett kempingéletérzést a bio, cukor-, tej-, glutén- és tartósítószermentes táplálkozás korában nem vágyja már senki sem, mára vegytiszta történelmi kuriózum. Ha innen nézzük, nem is sok érte a húsz ezer forint, 81x57 cm, szerzője ismeretlen.

Vajon mit szólna a konzerves kempinganyukához az 1952-es plakát bazsalygó falusi asszonykája kendőben, kötényben, karján egy kosár tojással, kezében tyúkkal? Beadásodat jó minőségű baromfival teljesítsd!

Jó minőségű baromfit vigyél a Földművesszövetkezetbe!

Ez saját érdeked is! Pál György alkotása, megrendelő szintén a magyar állam. S hogy mi számít jó minőségnek, megmagyarázza nekünk, nyilván a saját érdekünkben: Egészséges, száraz tollú, megfelelő súlyú, feljavított, legalább 4 hetes tömésű, teljesen kihízott, hátán-hasán zsírréteggel borított legyen!

Ugrunk egyet: Új nyár, új fürdőruha, hirdeti a plakát 1964-ből. Annyira nem trendi, de azért Kosztolányiné Harmos Ilonka vagy a szörnyű Böhm Aranka azért még nem ilyenben illegette magát a Kvarner-öbölben.

IX. országos szabászverseny Pécsen. Óriási kék olló.

Deák György plakátja. Kálmánchey Zoltán Forradalmi Ifjúsági Napok című propaganda plakátja 1970-ből.

Oltasd be a gyermeked tetanusz ellen, Vilnrotter Miklós alkotása 1954-ből, megrendelő az Egészségügyi Minisztérium.

S bár azt mondják, egyetlen kép ezer szó, azért a szó is válhat egyetlen képpé: Parasztok! Ha összefogunk, az lesz, amit mi akarunk. Mondja a Nemzeti Parasztpárt 1939-ben.

A nemrég elhunyt Gyulai Líviusznak is szerepel egy plakátja 1980-ból, melyen a saját grafikáiból és rajzfilmterveiből álló kiállítást hirdeti. Van itt aztán koncertplakát (Beatrice, Európa Kiadó) filmplakát (Hirosima gyermekei, a Köpenicki kapitány 1931-ből, A pogány madonna Bujtorral és Kernnel, És megint dühbe jövünk Bud Spencerrel és Terence Hillel). Vagy itt a Dallas, és A majáli tigris, alias Sandokan, Árendás József értelmezésében. Van kiállításplakát is (távol-keleti festmények és kalligráfiák az Iparművészeti Múzeumban) és persze politika meg propaganda minden mennyiségben. Még egy olyan MDF választási plakát is, amire tuti alig emlékszik valaki: egy némileg Klimt utánérzéssel ábrázolt terhes nő 1990-ből a magyar jövőért akar tenni. Csak ne egyen camping konzervet.

Az online árverés március 26-án lesz.