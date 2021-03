Munch, Picasso és Banksy képét is árverésre bocsátják Londonban

Edvard Munch festménye, Pablo Picasso ezüstneműje és Banksy egy vászonképe is szerepel március 25-én a Sotheby's londoni árverésén.

A Modern reneszánsz című aukción Munch Embrace on the Beach című képére is lehet majd licitálni, amelynek értékét előzetesen 9-12 millió fontra (3,8-5,1 milliárd forintra) becsülték. A norvég művész önarcképét 4,5-6,5 millió fontos (1,9-2,7 milliárd forintos) áron adhatják el.

Picassótól Dora Maar egy portréjára, a Femme assise dans un fauteuil (Fotelben ülő nő) című képre lehet licitálni, amelyet 6,5-8,5 millió fontra (2,7-3,6 milliárd forintra) értékeltek, de a spanyol művész ezüst tányérjait is meg lehet vásárolni, amelyeket 1,2-1,8 millió fontra (510-765 millió forintra) becsültek.

David Hockney négy méter széles tájképe, a Tall Dutch Trees After Hobbema, amelyet Meindert Hobbema 17. századi, fasort ábrázoló festménye ihletett, 6,5-8,5 millió fontért (2,7-3,6 milliárd forintért) kelhet el.

A graffitiművész Banksy 1991-ben készült vászonfestménye, amely a Vanity Fair címlapjára került gyermeket váró Demi Moore aktfotója nyomán született, 2-3 millió fontért (850 millió-1,2 milliárd forintért) kelhet el az aukción. A több mint két méter magas Original Concept for Barely Legal Poster (after Demi Moore) című karikatúra egy majomálarcot viselő meztelen, állapotos figurát ábrázol, aki cigarettázik.