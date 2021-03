Mivel a sorozat négy epizódból áll, a YouTube-on megtekinthető műsor csapata azonban eddig csak két részt osztott meg a nagyközönséggel, így a történet közepén, mondhatni a legfelkavaróbb pillanatban szakad félbe Demi Lovato mizériája. A sorozat március 30-án folytatódik, addig is álljon itt az életút veleje.

Azt akarom, hogy az emberek leszűrjék a dokumentumsorozatból: nincs annál fontosabb, mint úgy élni, ahogy azt igaznak érzed. Nagyon izgatott vagyok, hogy végre megmutathatom az egész világnak

– vallotta be az énekesnő a sorozat premierjén.

A film nehéz szülés eredménye, hiszen az interjúkat a járvány ideje alatt rögzítették, így nem volt könnyű Lovato összes hozzátartozóját megszólaltatni. Az énekesnő a karantén idején rengeteget dolgozott saját magán, a testi és a lelki egészségén, így az akadályok ellenére is úgy érezte, most jött el az idő, hogy kiálljon és feltárja az igazságot. Ha tovább halogatta volna a film születését, talán soha nem szedte volna össze a bátorságát ahhoz, hogy ilyen mélységekig menjen, és a problémák gyökeréig ásson.

A sorozat amolyan in medias res indít, nem az énekesnő gyermekkorával kezdődik, hiába – családi hátterének köszönhetően – pecsételődött meg már csecsemőként a sorsa. A film vagy miniszéria kezdetekor 2018 júniusát írunk: belecsöppenünk egy adrenalinfelhőben úszó, túlhajszolt, boldogtalan sztár mindennapjaiba.

Az énekesnő 2018-as turnéjáról úgy hírlik, az volt karrierje legfantasztikusabb koncertsorozata. A Tell Me You Love Me elnevezésű, világ körüli turnét elkezdték megfilmesíteni, hiszen az akkori stáb úgy tervezte, dokumentumfilm készül a felvételekből. Igen ám, csakhogy a forgatást félbe kellett szakítani, ugyanis Lovato a turné csúcspontjaként aposztrofált riói koncert után alig egy hónappal (napra pontosan 2018. július 24-én) kábítószerrel túladagolta magát, és kis híján belehalt a függőségébe. A film nem jelent meg, hiszen Lovato képtelen volt a kamerák elé állni – egészen mostanáig.

Az énekesnő elmondta, hogy a három évvel ezelőtti dokumentumfilmben látottak csupán a jéghegy csúcsa – a botrányos jeleneteknél leállították a kamerákat, de ami még fontosabb, hogy Lovato tragédiája zárt ajtók mögött történt.

13 éve vágyom a szabadságra

– hallatszik az akkoriban felvett videók egyikén, miközben Lovato könnyes szemmel, magába roskadva ül egy fotelben. A vihar előszele már tisztán leolvasható az arcáról.

Apja lánya – sajnos

Demi Lovato édesapjával való kapcsolata soha nem volt zökkenőmentes, az énekesnő ugyanis tulajdonképpen apja, Patrick Lovato nélkül volt kénytelen felnőni. Egész kislánykorában arra a pillanatra vágyott, hogy az apa végre nyisson felé, a kapcsolatuk pedig elsimuljon – jobban mondva, egyáltalán létrejöjjön.

Ahogy telt az idő, Demi eltaszította magától a szerető és gondoskodó szülő gondolatát, hiszen ráeszmélt, hogy Patrick kábítószerfüggő volt, és a lány édesanyját is bántalmazta. Demi egész életében attól rettegett, hogy az apja egyedül fog meghalni, és a félelme be is igazolódott: a skizofrén, bipoláris zavarral küszködő és tudatmódosítószer-függő férfi másfél hétig feküdt holtan, mire rátaláltak a tetemére.

Demi Lovato egész életét annak szentelte, hogy felhívja az emberek figyelmét a mentális betegségek veszélyére, ennek ellenére őt is utolérte a végzete. (Az énekesnő azért volt különösen szomorú, mert azt a támogatást, amit idegeneknek nyújt, nem tudta megadni a saját apjának – igaz, a családtagok egyöntetű válasza szerint az, hogy valaki felhagyjon a drogozással, csakis a függő személy döntése.)

Az édesanyja elmondása szerint – hozzá hasonlóan – Demi is megpróbálta otthon kezelni magát, ezért szedett például nyugtató gyanánt Xanaxot ahelyett, hogy egy szakemberhez fordult volna a problémáival. Ám a lány már gyermekkorában szembesült a mentális gondokkal.

Korán kezdte, ez (is) lehetett a baj

Demi egészen kicsi korától kezdve részt vett azokon a hírhedt gyermekszépségversenyeken, amelyek közismertek a kegyetlen – mentális és emocionális – körülményeikről, a gyerekekre nehezedő nyomásról és a hamis énkép kialakításáról. Ezekben a gyerekekben olyan versenyszellem tombol, hogy az nemcsak a környezetükre, de saját magukra is káros. Mivel a tökéletes külső elérésének eszméje bele volt nevelve a kislányokba, Lovato evészavara is a versenyzéshez köthető: az egyik versenyen megfogadta, hogy ha aznap nem ő viszi haza a koronát, akkor soha többé nem eszik egyetlen falatot sem.

A szépségversenyek után gyermekszínészként folytatta a karrierjét – nos, ha valaki szó szerint a kamerák előtt nő fel, örökre beleég a tudatába, hogy tulajdonképpen példaképpé kell válnia a (kiskorú) nézők szemében. Demi Lovato a Disney Channel egyik kedvenc tiniszínészévé vált, nevéhez olyan műsorok köthetők, mint a Rocktábor, Sonny, a sztárjelölt vagy a Hercegnővédelmi program. Ám ahogy az a legtöbb, tragikus sorsú színészről vagy énekesről szóló dokumentumfilmből kiderül, az előadókra nehezedő nyomást még az a sztár sem bírja elviselni, aki egyébként nem önpusztító természetű. Demi Lovato azonban bőven a depresszív hajlamú kategóriába sorolható.

A sorozatban megszólalnak Demi barátai is: elmondásuk szerint „katasztrófa” volt az énekesnő közelében étkezni vagy az ennivalókról beszélni. Lovato étkezését, és azt, hogy ne essen vissza az evészavar ördögi körébe, később egy egész (dietetikusból, személyi edzőből, szakácsból) álló csapat vigyázta, ám az állandó felügyelettel éppen az eredeti elképzelés ellentétét érték el: Demi teljesen összezuhant az ellenőrzés alatt. Nem találkozhatott függő emberekkel, nem ehetett bárhol és bármikor. Nem ő volt az, aki az életében fontos döntéseket meghozta – életének minden lépését helyette határozták meg vadidegen emberek.

Szerettei – és a rajongói – azonban mintha előre ittak volna a medve bőrére, ugyanis 2018 tavaszán, 6 év józanság után elérkezett a szomorú pillanat: Demi Lovato újra az alkoholizmusba menekült. Barátai szerint Demi az a nő, aki nagyon jól tudja leplezni az érzéseit, és úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne az életében: így eshetett meg, hogy senki nem fogta fel igazán: az énekesnő titokban újra a démonaival harcol. A helyzet akkor vált drámaivá, amikor nemcsak alkoholt és füvet fogyasztott, hanem belekóstolt a kokain és a heroin ízébe is.

Trauma, amin nem könnyű túllépni

Egy szokatlanul jó hangulatban telt, mindenféle atrocitás nélkül átbulizott éjszaka után Demi Lovato élettelennek tűnő testére egykori asszisztense, Jordan Jackson talált rá, miután az énekesnő nem nyitott ajtót a nőnek. Éppen egy orvosi vizsgálatra kellett volna időben odaérnie, ezért volt furcsa az asszisztensnek, hogy Lovato nem ébred fel. Mivel az énekesnő túladagolása zárt ajtók mögött, a vendégek hazamenetele után történt, így a hozzátartozói eleinte nem tudták, miért nem reagál semmire a hányásában fetrengő, meztelenre vetkőzött sztár. Az őket fogadó látvány és a színésznő állapota azonban semmi jóval nem kecsegtetett.

Lovato oxigénszintje csupán 70 százalék volt, így fennállt az agykárosodás veszélye, ami sajnos be is következett. A méreganyagokat és a drogokat vérátömlesztéssel mosták ki a szervezetéből. Tüdőgyulladása volt, a szervei tulajdonképpen felmondták a szolgálatot. Három sztrókja és egy szívrohama is volt. Kiderült, hogy az agyának az a pontja sérült, ahol a látóidegek találhatók, így nagyot fordult vele a világ, amikor vakon tért magához a kórházban. Idővel többé-kevésbé kitisztult a látása, ám máig vakfoltokat lát, vagyis a szeme világa már nem a régi. Mivel Lovato esetében felmerült a szexuális visszaélés vádja is, az orvosai megkérdezték tőle, hogy beleegyezett-e a nemi aktusba a túladagolása napján.

Bevillant egy kép, amikor rajtam feküdt, így rávágtam, hogy igen. Egy hónappal később rájöttem, hogy nem lehettem olyan állapotban, hogy beleegyezzek az aktusba

– emlékezett vissza Lovato az ominózus napra, amikor a drogdílere testileg (is) kihasználta őt. Eladta neki a drogot, amivel az énekesnő kiütötte magát, a férfi megerőszakolta, majd otthagyta az eszméletlen lányt meghalni. Az orvosai szerint Demi Lovato élete 5 percen múlt.

Egyelőre itt tart a történet, és ez csupán két epizód történése egy olyan sztár esetében, aki jövőre lesz 30 éves. Hogy lesz-e happy end, a következő két részből kiderül.

(Borítókép: 2013-ban a Disney karácsonyi műsorában. Fotó: Paul Hiffmeyer / Disney Parks / Getty Images Hungary)