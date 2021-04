A Netflix bejelentésétől a nők és a férfiak szíve egyaránt megdobban

A Vaják első évadának sikere, a könyv és a játék népszerűsége miatt talán nem lepett meg senkit, főleg, hogy a Trónok harca után sok néző volt kiéhezve egy újabb fantasysorozatra. Az első évad bemutatása után szinte egyből nekiláttak a második évad készítésének, viszont az eredeti tervekhez képest jóval később tudták csak befejezni a forgatást.

Befejeződött a második évad forgatása. A Fehér Farkas visszavár a Kontinensre. 🎬 A Vaják Közzétette: Netflix – 2021. április 2., péntek

Az elhúzódó forgatás egyik nyilvánvaló oka a koronavírus-járvány, ami több nagy produkció premierjének dátumát késleltette a Netflixnél is. De nehezítette a stáb dolgát a sorozatban főszerepet játszó Henry Cavill munka közben szerzett lábsérülése is, amit mi is megírtunk 2020 decemberében. Szerencsére a sérülés, amit egy kötélpályán forgatott akciójelenet során szerzett, nem volt olyan súlyos, de a munka egy darabig újra szünetelt. Hivatalos premierdátum még nincs kitűzve, de talán bízhatunk benne, hogy még idén láthatjuk Ríviai Geralt, Yennefer, Ciri és Kökörcsin kalandjait.