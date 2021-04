Az Index vasárnap reggeli beszélgetős műsorának vendége ezúttal Gianni Annoni, akivel érintjük a vendéglátás témáját, szóba kerül a húsvét és Gianni jelenleg 7 hónapos kisfia, Máté. Az étterem-tulajdonos a közéleti kérdéseket sem utasította vissza: véleményt formál a Covidról, mi több, az olasz politikáról. Pozitív gondolkodása most is vele volt, rózsaszín szemüvege nem. A podcastból kiderül, hogy reálisan látja a problémákat, és tudja azt is, hogy ami most körülöttünk van, az nem a bohém élet.