Az apa után készül A fiú, Hugh Jackman és Laura Dern a főszereplő

Hugh Jackman és Laura Dern is szerepel Az apa című filmjéért idén BAFTA-djjal elismert és Oscarra is jelölt Florian Zeller új filmjében, amelynek címe The Son (A fiú).

A filmben Hugh Jackman elfoglalt családapát alakít, aki új partnerével, Emmával és újszülött gyermekükkel él. Azonban minden borul, amikor volt felesége, Kate (Laura Dern) megjelenik náluk kamasz fiukkal, aki apjához akar költözni.

Szeretném, ha a filmet látva a nézők felhívnák a családjukat és a barátaikat, hogy elmondják nekik, mennyire szeretik őket és nincsenek egyedül

− mondta Florian Zeller, akinek az első játékfilmje, Az apa február vége óta szerepel az amerikai mozik műsorán.

A produkció két BAFTA-díjat kapott, és hat Oscarra, köztük a legjobb film, adaptált forgatókönyv, vágás, legjobb színész és női mellékszereplő díjára esélyes.