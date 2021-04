Lappföldi western észt nyelvleckékkel

A legfrissebb észt animációk, dokumentum- és játékfilmek közül válogathatunk az Észt Hét idei filmes programjában, amelynek idén a Művész Távmozi ad otthont.

A nyitófilm Az utolsók című lappföldi western, ezt követi a hazájában számos díjat nyert észt családi történet, a Rain, és végre megérkezik a Tammsaare híres regényéből készült film, az Orcád verítékével is. Az észt dolce far niente-érzést A létezés szépsége hozza el, az Egy évnyi dráma pedig a színházrajongók filmje. Az Észtország 20. századi történelmi traumáival foglalkozó Elfojtott emlékeket nemcsak a vásznon, hanem könyv formájában is megismerhetjük. A korábbi évek hagyományai szerint a legújabb 14+-os animációs filmekből készült válogatás is helyet kap az Észt Héten.

A filmes napokat irodalmi és művészeti programok követik: bemutatják a mindig ironikus és meglepő Maarja Kangro novelláit tartalmazó új breviáriumot, Andrus Kivirähk Szépséges kék állat című új regényével pedig felolvasás keretében lehet megismerkedni. Vitányi Regina kiállítása, a Shadows: Estonian Folklore // Árnyékok: Észt folklór a hiedelmeket, hagyományokat játékos, interaktív módon mutatja be; Paul Kuimet If Air Can Be Poured Like a Liquid című, építészeti témájú tárlata pedig izgalmas párhuzamot von az épületállványzatok és a Kristálypalota között.



A nyelvtanulókat új témájú mini nyelvleckékkel, a gyerekeket rajzversennyel, az ínyenceket észt finomságokkal várják, a magyar–észt diplomáciai kapcsolatok 100 éves évfordulóját pedig egy kincskereső városi sétával ünneplik. A programokhoz játékok is kapcsolódnak, egyebek között mozijegyeket és könyveket lehet nyerni.