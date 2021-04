Halálra dolgoztatja Robert De Nirót az exneje

Bármennyire is hihetetlen, a világ egyik legmenőbb, legnépszerűbb és legsikeresebb filmszínésze, Robert De Niro anyagi gondokkal küszködik. Legalábbis ezt állítja jogi képviselője, Caroline Krauss, aki egy manhattani bíróságon azt próbálja elérni, hogy a sztár elvált feleségének havi hitelkártyalimitjét 100 000 dollárról 50 000-re csökkentsék. A bankkártya fedezetét De Niro állja.

Mr. De Niro már 77 éves – indokolt az ügyvédnő. – Az igaz, hogy imádja a hivatását, de olyan munkatempóra kényszerül, ami nem normális az ő korában. Mikor engedheti meg magának azt a luxust, hogy ne vállaljon el minden olyan munkát, ami szembejön vele? Heti hat napon át napi 12 órában kénytelen dolgozni, hogy lépést tudjon tartani Ms. Hightower igényeivel.

Tény, az elvált feleség a minap vett magának egy 1,2 millió dollár (napi árfolyamon 362 millió forint) értékű gyémántgyűrűt Kwiatnál, a legfelkapottabb New Yorki-i ékszerésznél, és ruhatárát előszeretettel frissíti fel a dizájnerszakma táplálékláncának csúcsán álló divattervező, Stella McCartney (a Beatles-alapító Paul McCartney lánya) méregdrága kreációiból – írja a The Telegraph. Mint ahogy az is igaz, hogy a koronavírus-járvány következtében a Nobu és a Tribeca Grill étteremlánc – amelyekben De Niro társtulajdonos – bevételei is elapadtak.

De Niro 1997-ben vette feleségül Hightowert, a mérsékelten sikeres és ismert színésznőt, akivel két közös gyerekük lett (a másodikat béranya hordta ki), majd 2018-ban elváltak. A 2004-ben megkötött házassági szerződés értelmében a félig afroamerikai, félig Blackfoot indián származású nő egy hatmillió dollár értékű lakásra, 500 000 dollár egyszeri készpénzösszegre és évi egymillió dolláros járadékra jogosult a férjétől, a nő azonban ezeken felül De Niro állítólag félmilliárd dolláros vagyonának felére is pályázik a bíróságon.

Amíg a per le nem zárul, a hölgy rendelkezésére áll a hitelkártya, amelynek limitjét most százezerről ötvenezer dollárra akarja csökkenteni az exférj.

Mr. De Niro lehetőségei beszűkültek a világjárvány miatt – érvelt az ügyvédnő. – 2020-ban legfeljebb 7,5 millió dollárt tudott keresni, miközben 6,4 millió dolláros jövedelmiadó-kötelezettséggel szembesült. Már 77 éves, ennél többet nem tud dolgozni, és bár jó egészségnek örvend, mi lesz, ha lerobban? Akkor aztán elapad a pénzforrás…

Kevin McDonough, Hightower ügyvédje viszont nem akarja elhinni, hogy a bevallottan 500 milliós vagyonból nem futja az asszonytartásra, és azt is megkérdőjelezi, hogy De Niro korábban 30 millió dolláros évi bevétele annyira leapadt volna.

De nézzük a számokat!

Robert De Niro 1965-ös berobbanása óta mintegy 140 filmben vállalt kisebb vagy nagyobb szerepet.

És miközben olyan világsikerek voltak ezek között, mint a Keresztapa II., a Dühöngő bika, a Taxisofőr, a Szarvasvadász, A félelem foka vagy tavaly Az ír, az utóbbi években már egyre több gagyi szerep is becsúszott (Nagypapa elszabadul – 2016, Nagypapa hadművelet – 2020), sőt egészen szánalmas reklámfilmekben is kénytelen volt játszani, mint például a New York-i bageles Warburtont népszerűsítő klip vagy a Kia Niro gépkocsi reklámja.

Hiába, a válás nem olcsó mulatság Amerikában.

(Borítókép: Robert De Niro részt vesz a Dolby Theatre 92. Oscar-díj-átadóján, 2020. február 9-én Hollywoodban, Kaliforniában. Fotó: Kevin Winter / Getty Images)