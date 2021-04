Kapolcson, Veszprémben és Gyulán is lesz fesztivál a nyáron

Jelen állás szerint a Művészetek Völgye, a VeszprémFest és a Gyulai Várszínház programsorozata is meg lesz tartva a nyáron a megfelelő óvintézkedések mellett.

A tavalyi sajnálatos kimaradás után idén ünnepli harmincadik születésnapját a Művészetek Völgye 1500 programmal 30 helyszínen. A július 23. és aug. 1. között Kapolcson, Taliándörögdön és Vigándpetenden megrendezendő legnagyobb hazai összművészeti fesztiválon fellép

Hobo és újra 75. születésnapját ünnepli,

az Eric Sumo Band,

Rúzsa Magdi,

a Csík Zenekar,

a Quimby,

Dés László,

a 30Y,

az Esti Kornél és

Palya Bea,

Lackfi János pedig a szokásokhoz híven folytatja zenés versimprovizációit a Kaláka együttessel közösen.

A fesztivál történetében most először lesz operaelőadás a völgyben, az Operaház társulatának Donizetti Szerelmi bájital produkcióját Operakamionról nézheti majd a közönség Vigándpetenden. A fesztivál a zöld vonalat is tovább erősíti, egy komposztálót helyeznek el tesztelésre a völgyben. Külön udvara lesz a Poket néven elhíresült zsebkönyveknek. Az idén lesz egy Völgy 30 programcsomag is, ennek keretében az elmúlt harminc év egy-egy sikeres, emlékezetes programját idézik meg.

A szervezők elmondták az Indexnek, az idén óvatosabban bánnak a költségvetéssel, ugyanis az emberek is óvatosabban foglalnak érthető módon a korábbi évekhez képest.

Már lehet elővételben tíznapos bérletet venni, ennek ára sávosan növekszik aszerint, hogy mikor vásárolja meg az ember. Idén is lehet ötnapos mozgó bérletet venni, a későbbiekben pedig háromnapos hétvégi jegyet (12 ezer Ft.), illetve napijegyet (5500-7000 Ft. elővételtől függően).

A vendégházak közül az idén kevesebb elérhető és az árusok között is van olyan, aki a járványhelyzet miatt sajnos tönkrement, ezért idén nem lesz jelen a völgyben.

A VeszprémFeszten egyetlen külföldi előadó lesz

Az idén augusztus 17-21 között tartó fesztiválon Tom Jones fellépése mellett a Jazz+Azé az, ami biztosra vehető.

A három helyszínen zajló, öt napos prémium zenei fesztivál szervezői május 1-ig bejelentik a teljes programot, melyben Tom Jones mellett − idei különleges kínálatként − kizárólag hazai művészek szerepelnek.

Az öt nap alatt három helyszínen nyolc koncertet láthatnak-halhatnak a résztvevők. A világhírű, nyolcvanéves brit popénekes augusztus 19-én lép színpadra a Veszprém Arénában, ahol már 2017-ben nagy sikerű koncertet adott. Programjában legismertebb világslágerei mellett április 23-án megjelenő albumáról is elhangzanak majd dalok.

A fesztivál másik szabadtéri helyszínén, a Jezsuita Templomkertben VeszprémFest Classic címmel a Cziffra100 emlékév keretében három különleges komolyzenei produkciót láthat a közönség. A sorozat nyitányaként augusztus 17 -én a VeszprémFest történetében legtöbbször fellépett művész, Miklósa Erika és Balázs János ZongOpera címmel ad koncertet. Augusztus 18-án a Paganini+ programmal Balázs János és Lendvay József mellett Szakcsi Lakatos Béla lép színpadra, augusztus 19-én pedig Tompos Kátya és Balázs János Cziffra Café című estjén duózik a zongoraművész és a színésznő.

Gyula: A Hotel Mentholtól a Mundruczó-féle Proton Színházig

Igen széles palettát kívánt programjában idén a Gyula Várszínház fölfesteni, a tömegeket vonzó előadásoktól a színházi ínyencek kiszolgálásáig. A június 25. és augusztus 19. között látható hat fesztivál öt bemutatóval, köztük három ősbemutatóval jelentkezik.

A Shakespeare Fesztivált ezúttal csak magyar társulatokkal szervezik, mert érthető módon külföldieket nem mertek meghívni. A Katona József Színház az Otellóval, a Vígszínház a Lóvátett lovagokkal lesz jelen, a Nemzeti Színház pedig a Rómeó és Júliával. Idén is lesz kortárs táncszínházi Shakespeare-adaptáció: a Kulcsár Noémi Tellabor Társulat a Vihart viszi színre a Várszínpadon.

Idén Szabó Magda életművét állítják középpontba a Szabó Magda Napok háromnapos programsorozatával, köztük a Nemzeti Színház Az ajtó című előadással Udvaros Dorottyával és Söptei Andreával. Megrendezik az Erdélyi Hét elnevezésű színházi fesztivált is, a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Hegedűs a háztetőnt hozza, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház pedig Az ember tragédiáját Purčarete rendezésében. Ez három külön fesztivál a rendezvényen belül.

Nem feledkezhetünk el a kétévente megrendezendő irodalmi Humorfesztiválról sem, erre 11-12 alkotót hívtak meg, többek között Darvasi Lászlót, Egressy Zoltánt, Fehér Bélát, Háy Jánost, Márton Lászlót, Kiss Judit Ágnest, Kiss Ottót és Tóth Krisztinát.

A szélesebb közönségrétegek a tóparti színpadon láthatják a Sándor Mátyás, a Hotel Menthol, a Gyöngyhajú lány, a Hegedűs a háztetőn musicaleket, a színházi ínyencek megtekinthetik a Proton Színház Frankenstein-terv című előadását vagy a z Urbán András igazgatta szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Az Úr nevében című előad ását.

(Borítókép: Koncert a VeszprémFest-en 2015. július 17-én. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)