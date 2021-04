Pilinszky János álmai: ismeretlen kéziratra bukkantak Székesfehérvárott

Negyven éve rejtőzködött Pilinszky kemény fedeles füzete – erről adott hírt a Petőfi Irodalmi Ügynökség. Tájékoztatásuk szerint a kéziraton szereplő jegyzeteket és Pilinszky János többoldalas álomleírásait Juhász Anna irodalmár olvashatta először.

A dokumentumok azért is értékesek, mert Pilinszky János születésének 100. évfordulójára alkalmából idén Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ) is országos méretű rendezvénysorozattal emlékezik. Juhász Anna videós irodalmi utakról, eseményekről készít mozgóképes riportokat, feldolgozásokat, vidéki és külföldi helyszínekre is ellátogat.

Juhász Anna első videós irodalmi útja forgatásakor csöngetett be Pilinszky utolsó lakásába. Erről így mesél:

Pár napja még azt hittem, csak városi felvételeket tudok majd készíteni a séta alkalmával. A székesfehérvári élő bejelentkezésünk után azonban megkeresett Bokros Judit újságíró, akinek édesanyja, Bokros Jánosné, Pilinszky egykori főbérlője volt. Még ma is abban a lakásban lakik, amit egykor a költőnek kiadott. Jeleztem, hogy szívesen váltanék pár szót az édesanyjával.

Miután a találkozó április 24-én létrejött, kiderült, a lakásban egy addig sosem látott füzet rejtőzött a fotóalbumok között, tele feljegyzéssel, Pilinszky kézírásával. Bokrosné kétszer találkozott a költővel, egyszer 1980 nyár végén, amikor Pilinszky János és felesége, Ingrid Ficheux megtekintette a panellakást. Pilinszky oda végül egyedül költözött be, a világtól elzárkózva élt.

A PIÜ tájékoztatása szerint sok zenét hallgatott, amiről a füzet lapjai között található magnók, kazetták és műszaki tárgyak borítói is tanúskodnak.

A jegyzetek között azonban vannak családi utalások, rövidebb és hosszabb bejegyzések is, valamint álmok leírásai:

2-dik álom: Bébivel az ivóban. Havas lépcső. Villa. Fénycsík az ajtó alatt. Vörösmárvány szobor. Fogpaszta-csók. (Tubus)

Fotó: Petőfi Irodalmi Ügynökség Pilinszky János

A PIÜ szerint klasszikussá vált költőink kéziratai közül ritkán kerül a kezükbe ilyen típusú dokumentum. A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában őrzött, mintegy harminc autográf analekta, levél alapján nagy biztonsággal állítható, hogy Pilinszky János utolsó, kézzel írt jegyzetei vannak a lapokon, ezt a benyomást a felbukkanás körülményei csak megerősítik.

Az irodalomtörténeti szempontból is különleges, megtalált füzet hamarosan a jogörököshöz, Kovács Péter művészettörténészhez kerül, aki az eddig látottak alapján megállapította, a jegyzet „egyértelműen P. J. kézírása.”