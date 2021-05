A Budapest Ritmo szervezői nem hittek a nyitásban, online programsorozattal készülnek

A Budapest Ritmo csapata a nagy találkozásokat idén nem országhatárokon, hanem művészeti ágak közt átívelően álmodta meg. A rendezvény programigazgatója, Weyer Balázs szerint egy ilyen év után nem is lehetne, épp ezért nem is akartak a megszokott kerékvágásban maradni. Számukra most az a legfontosabb kérdés, hogy a streamelt koncertek műfaját hogyan tudják érdekessé, kreatívvá tenni úgy, hogy több legyen egy konzervműsornál, és évek múlva is izgalmas maradjon.

Az online koncepció az, hogy a nappalikba hozzák olyan magyar rendezők alkotásait, mint Reisz Gábor és Szimler Bálint, Szilágyi Fanni, Damokos Attila, Kálmán Mátyás és a vizuál-művész Karcis Gábor. Zenészek, rendhagyó műfajok, gyönyörű látvány és vizuális koncepciók, színpadon nem reprodukálható élmény várja majd a nézőket a Bartók Tavasz Nemzetközi Kulturális Hetek keretében megvalósuló fesztiválon, amely

a világ bármely pontjáról ingyenesen követhető.

A zenei produkciók és a filmesek összefogásával születő együttműködéseket a szereplők közötti kémia, a zenéknek, képeknek, helyszíneknek és ennek a furcsa év által teremtett atmoszférának a kölcsönhatása teszi különlegessé.

A rendezvényen olyan művészekre számítanak, mint Dresch Mihály, Cserepes Károly, az Odd ID és a Mordái csapata, akik olyan helyszínekről jelentkeznek be, mint például a Füvészkert vagy az Epreskert szobrászműhelye. Három élőben felvett koncerttel is készülnek szervezők, amelyeknek az Akvárium Klub ad otthont – a Bettika Quintet, a Cimbaliband Gipsy Fushion és a Tárkány Művek áll színpadra az Erzsébet téri szórakozóhelyen.

Miután online eseményről van szó, olyan alkotók is megjelennek majd, akik élőben nem tudnának fellépni a fesztiválon. João Gilberto, Astor Piazzolla és Tony Allen, a világzene három egykori óriása is az idei Budapest Ritmo vendége lesz egy-egy ritkán, magyarul pedig most először látható zenei dokumentumfilmben.