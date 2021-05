Új zenekart kap a kismartoni Esterházy-kastély

Három évre a Chamber Orchestra of Europe (Európai Kamarazenekar, COE) lesz a kismartoni Esterházy-kastély rezidens zenekara. A COE-t többfordulós megmérettetésen választották ki, és a 2022-ben induló megbízatása szerint szezononként minimum négy fellépése lesz a Haydn Teremben a classic.Esterházy koncertsorozat, illetve a Herbstgold Fesztivál programjain.

Julian Rachlin hegedűművész, a Herbstgold Fesztivál művészeti vezetője így kommentálta a zsűri döntését:

Az a tény, hogy a zsűri a Chamber Orchestra of Europe-ot választotta a kismartoni Esterházy-kastély soron következő rezidens zenekaraként, arról tesz tanúbizonyságot, hogy ezt a zenetörténeti szempontból oly jelentős helyszínt évszázadok óta változatlanul meghatározza a zenei lélek és a csodálatos elme.

Az Esterházy család évtizedeken keresztül foglalkoztatott saját udvari zenekart (neves vezetőkkel: Gregor Joseph Werner, Joseph Haydn, Johann Nepomuk Hummel), a COE ezt a hagyományt folytatja. Simon Fletcher a zenekar ügyvezető igazgatója így fogadta a döntést:

Az Esterházy-kastély udvari zenekari hagyományainak minőségét és értékeit szeretnénk megőrizni és egy közös jövőképet kialakítva tovább erősíteni. Nagyon várjuk a koncerteket, és örülünk a lehetőségnek, hogy a zenélés örömét hamarosan megoszthatjuk a kastély hallgatóságával.

A Chamber of Europe előtt a rezidens zenekari szerepet 2016 óta a Haydn Filharmónia töltötte be. Megbízatásuk eredetileg szintén három évre szólt, de a felek 2019-ben hosszabbítottak. A COE története 1981-ben kezdődik: a European Community Youth Orchestrában játszó fiatal művészek alapították. Az alapzenekar napjainkra hatvan fix tagból – szólistákból, szólamvezetőkből, neves kamarazenészekből és zeneművészeti professzorokból – áll, a tagfelvételt a zenészek maguk szavazzák meg. Tiszteletbeli tagja Sir Schiff András zongoraművész, aki karmesterként már dirigálta is a társulatot, de együttműködik Yannick Nézet-Séguinnel, Sir Simon Rattle-lel, Sir Antonio Pappanóval, Robin Ticciatival és Vladimir Jurowskival is.