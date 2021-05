Június végén biztosan lesz fesztivál, de lehet, hogy csak augusztusban

Az már biztos, hogy a nagymarosi Duna-parton idén lesz VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, de június 24. és 27. között ezt a járványügyi szabályok mégsem tennék lehetővé, a fesztivált augusztus 4. és 8. között tartják.

Nehéz év áll mindannyiunk mögött, felfoghatatlan gyorsasággal borult fel az életünk a tavaly jelentkező pandémia miatt. Bízom benne, hogy ebből a mentális fáradtságból, amivel szinte mindannyian küzdünk, ki tud segíteni minket az a fajta csodálatos energia, amit egy-egy koncert vagy színházi előadás nyújt, s az a fiatalosság, lendület, fogékonyság és a nyüzsgő Duna-parti életérzés, amit a rendezvényünk képvisel

– mondja az eseményről hírt adó közleményben Kis Domonkos Márk, a fesztivál főszervezője.

A fesztivál zenei programjában fellép a Halott Pénz, a Blahalouisiana, Rúzsa Magdi, a Punnany Massif, a Follow The Flow, a Random Trip, az Ivan & The Parazol, az Erik Sumo Band, Péterfy Bori & Love Band, Lóci játszik, a Supernem, a Carson Coma és az Európa Kiadó. Koncertet ad a Russkaja, rajtuk kívül Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából is érkeznek külföldi zenekarok.

A színházi sátorban már napokkal korábban elkezdődik a a program: a fesztivál nyitó előadása június 23-án Olt Tamás Rejtő-estje, a Szájon lőtt tigris lesz. A további napokon a színpadon a visegrádi négyek országainak társulatai váltják majd egymást.