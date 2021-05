85 éves szubrett lett a Nemzet Színésze

Bár színházi berkekben leginkább Pogány Judit, Béres Ilona és Békés Itala neve forgott Törőcsik Mari fájdalmas halála után a Nemzet Színésze címére, az operettszínházi színésznő, szubrett, Lehoczky Zsuzsa ül be mától a Nemzet Színészeinek legendás tizenkét fős társulatába.

Szirtes Tamás rendező mondta annak idején, egy operettista vagy zenés színész esetében három dolgot kell tudni: énekelni, táncolni és játszani. Ebből szinte minden esetben az egyik fölött jótékonyan át kell siklani, olykor kettő fölött is. Lehoczky Zsuzsa esetében egyik fölött sem kellett átsiklani, ő nyolcvanöt évesen is mind a hármat tudja és aktívan játszik is a mai napig anyaszínházában, az Operettszínházban, melynek '62 óta hűséges, egy ideje már örökös tagja.

Ő az a színész, aki bejövetelekor és távoztakor is tapsot tud kicsikarni a közönségből, aki ennek minden fortélyával tökéletesen tisztában van.

Nőiességét, s az ebből fakadó színpadi rafinériát mind a mai napi megőrizte, s ennek eszköztárát használja is. Amióta „vetélytársa”, Galambos Erzsi átment a József Attila Színházba, azóta Lehoczky játssza azokat a végtelenül hálás hercegné és grófné szerepeket, melyek ugyanakkorra sikert hoznak tulajdonosuknak, mint a fő karakterek. Szokták is mondani, hogy míg a primadonna és a bonviván három órán át énekel, izzad és kiköpi a lelkét, addig az idős hercegné bejön a darab végén egy tízperces szerepben, elboronálja a fiatalok életét és megkoronázza az előadást és a sikert. Ehhez persze úgy kell tudni játszani, s Lehoczky Zsuzsa úgy tud.

Benne megvan az a pikantéria, ha tetszik, az a humor, az a groteszk szemlélet, hogy ezt megoldja és kivívja magának.

Van ennek egy jól bevált formája. A színész már bejövetele előtt előrehozott hanggal tájékoztatja közönségét az entréról, amivel óriási tapsot arat, után kicsit hátralép, álszerénykedik egy sort, hogy ő ezt a tapsot nem is érdemli, ezzel újabb tapsot kap.

Lehoczky a Csárdáskirálynőben Cecília szubrett szerepében együtt játszott Honthy Hannával, Feleki Kamillal, Latabár Kálmánnal, de nem feledhető a My fair ladyben nyújtott alakítása sem Eliza Doolittle szerepében Básti Lajos oldalán, és emlékezeteset alakított Bozsena néniként is a Marica grófnőben. Bizonyos színházi körökben úgy tartják, Lehoczky a legnagyobbak közül való, Honthy Hanna nyomdokaiban jár. Lehoczky Zsuzsa a Budapesti Operettszínház örökös tagja.

Lehoczky Zsuzsa mától Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Király Levente, Máthé Erzsi, Tordy Géza, Molnár Piroska, Cserhalmi György, Szacsvay László, Csomós Mari, Almási Éva, Jordán Tamás mellett foglal helyet az előkelő páholyban.

(Borítókép: Lehoczky Zsuzsa (b) Carla Schlumberger és Faragó András (j) Pelikán szerepében Kálmán Imre A Cirkuszhercegnő című operettjének próbáján a Budapesti Operettszínházban 2014. március 5-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)