Tényleg eljön a VeszprémFestre a nyolcvanegy éves Tom Jones

Míg kortársai közül sokan már csak a heti bingó estét várják az idősek otthonában, ő látványosan dacol az idővel. Az se magától értetődő, ahogy csaknem nyolcvanévesen is spontán dalra fakad a The Voice énekes tehetségkutató zsűritagjaként, és simán leénekli a nála hatvan évvel fiatalabb versenyzőket, de az mégiscsak meghökkentő, hogy idén áprilisban új stúdió lemezzel rukkolt ki.

A Surrounded by Time című albuma azonnal a brit eladási listák első helyére került, ezzel ő lett a legidősebb előadó akinek ez is sikerült az Egyesült Királyságban.

A briteken kívül még öt nációnál jutott az első ötbe a lemezlistákon a nyolcvanévesen sem reszkető hangú Jones negyvenegyedik szólólemeze.

Az új Tom Jones albumon, melyhez, mint ezt a veszprémi fellépés is bizonyítja, világturné kapcsolódik, feldolgozások szólalnak meg. Elénekli saját verziójában többek között Bob Dylan One More Cup of Coffee című számát, Cat Stevenstől Pop Star című dalt, de rákerült a lemezre a Samson és Delilah című örökzöld is. A feszes bluest sokan a Grateful Dead révén ismerik, de szerepelt többek között Bob Dylan, Tina Turner és Bruce Springsteen repertoárján is. Tom Jones verziójában hihetetlenül feszes, mélyen a blues-hagyományokban gyökerező változatot hallhatunk. Akinek szerencséje lesz, augusztus 29-én Veszprémben élőben is hallhatja a számot az elnyűhetetlen Tom Jonestól.

Az augusztus 17-től 21-ig tartó veszprémi fesztiválon magyar sztárok névsora is tekintélyes. Lesz Zenevonat LGT-dalokkal, Karácsony Jánossal és egy rakás sztárral, a JAZZ+AZ Geszti Péterrel, Snétberger Ferenc Roby Lakatossal és a 25 éves Cotton Club Singers Zsédával. Miklósa Erika, Szakcsi Lakatos Béla és Tompos Kátya produkciói is a teltházas koncerteket ígérnek.