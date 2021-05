Egy győri középiskolás rendezte az idei legjobb gimis filmet

Wawra Máté ANZIX című filmje nyerte a 2021-es Országos Középiskolai Filmszemlét. A győri Révai gimnázium tanulójának – graffitiket bemutató – művészfilmjét a zsűri 125 pályamű közül találta a legjobbnak.

A középiskolások 2021. január 15-ig nevezhettek kisfilmjeikkel a 16. Országos Középiskolai Filmszemlére, a Káldor Miklós Kollégium és az Indavideo közös pályázatára. A fesztivált a budapesti Káldor Miklós Kollégiumban tartották online, 2021. május 15–16-án.

ANZIX

A második díjat Szász Vilmos Egy pohár víz című alkotása érdemelte ki. A Budapesti Osztrák Iskolából érkező filmben egy átlagosnak induló este véget nem érő időhurokba torkollik.

Egy pohár víz

Harmadik lett Lajkó Dániel A kontroll című számítógépes játékról készült pályaműve, amelyben a budapesti Bornemisza gimnázium tanulója azt üzeni: minden ellenőrzés alatt van.

A KONTROLL kisfilm

Különdíjat kapott Snow című animációjáért Rudi Máté, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákja. A 3D-s technikával készült animációs etűdben két makákó elmélkedik. Dicséretben részesült a Good enough c. film (Molnár Miklós, Budapesti Osztrák Iskola) a magányos Lucyról. A Hol múlt, hol nem múlt c. dokumentumfilm a délszláv háború (1991-95) hatásairól készítette Horváth Domonkos, Göllner Mária (Regionális Waldorf Gimnázium, Budapest) és Nakada Anna Róza (Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium). Operatőri dicséretben részesült Kikelet c. erdőben készült természetfilmjéért Rácz Botond (Zsámbéki Keresztelő Szent János Gimnázium).

Snow

A zsűri tagjai volt Balog Judit színművésznő, Kardos Sándor operatőr és Reisz Gábor filmrendező. Szederkényi Olga dokumentumfilmessel és Kárpáti György Mór filmrendezővel kiegészülve ők elemezték is a filmeket.