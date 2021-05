Tudta, hogy nagyjából Budaörs lakosságának megfelelő számú emberéletet vitt el itthon a Covid? Ismert ön előtt az a tény, hogy 5 kg Covid-hájat tud felmutatni a magyar? Önnek ebből mennyi jutott? Egyáltalán, beoltották? Felrázó beszélgetés következik Zacher Gáborral, aki azt is elmondja, hogy kell elképzelni egy Covidban haldokló utolsó óráit.

Zacher Gábor a podcast felvételét megelőzően 24 órán át mentőzött a Markó utcában a 604-es rohamkocsin. Hazafelé vett kenyeret, tejet, túrót és egy újságot. Kiélvezte a mentősigazolvány adta ingyenes tömegközlekedést, felszállt a 9-es buszra, és már bent is volt az Indexben. Az ellentételezés nélküli, városon belüli suhanást hamarosan az életkora is lehetővé teszi – fűzte hozzá a 61 éves orvos, az ország toxikológusa.

Izgalmas válaszadással más tekintetben sem maradt adósunk a műsorban. Megtudtuk, hogy a beszélgetés előtti mentős műszakja élete egyik legizgalmasabb helyszínelését hozta, pedig a nyolcvanas években kezdte, és amit ő még nem látott, az gyakorlatilag nem létezik. Állítja, hogy az elmúlt két év olyan élményanyagot biztosított számára, hogy már nem kell sokat várni a harmadik könyvére.

Az oltástagadókkal legalább olyan nehéz, mint galambbal sakkozni

Hogy Covidról lesz-e szó? Biztosan! A témát mi is körbejártuk, és alaposan kielemeztük az aktuális helyzetet. A doktor ellmondja, milyen a covidos halál, kiderül, ismerteti-e a beteggel, ha közeleg a vég. Emellett kitér arra, miért hiba az első oltás után nem felvenni a másodikat. Nem titkolja, mit gondol az oltástagadókról, hoz is egy érzékletes példát, azt mondja, legalább olyan nehéz velük, mint galambbal sakkozni. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a kisebb települések oltásellenállására és arra, hogy a helyi véleményvezéreknek, a háziorvosoknak, a papoknak, a képviselőknek kellene agitációs tevékenységet folytatniuk az oltás mellett.

Ha ez nem lenne elég, rátérünk a poszt-Covidra, kiderül, mikor kopogtatnak a szövődmények, milyen tüneteket hagyhat hátra ez a kellemetlen kór: Zacher szerint olyat is, ami a teljes pszichét felzabálhatja. De nem titok többé az sem, hova terelt új függőségeket ez a betegség. Ami biztos: a Covid plusz 5 kilót vasalt a magyarra – állítja az orvos, aki ma a hatvani kórházban dolgozik. Ezt az intézményt ma kis Honvédnak is becézik, hiszen rengetegen követték erre a nyugalmas kis szigetre a volt kollégái közül Zachert.

Hallgassák meg az adást, mert magánemberként is sok derül ki a szókimondó orvosról, többek között kedvenc sorozata, olvasmányélményei. Elmondja azt is, hogy a főzés tudományában nem mélyedt el, ezt a tevékenységet a szolgáltatókra bízza, így őt a konyhában jellemzően csak egy szalámis szendvics összeállítása közben lehet elcsípni, fakanállal a kezében soha, és ezen nem is kíván a jövőben változtatni.

Szórakoztató és egyben ismeretterjesztő adás vár önökre, indítsák el a műsor lejátszását!

