A Sunday Brunch podcast felkérését egy igazi fekete öves társalkodó, Palya Bea fogadta el. Őt az adás egyik korábbi vendége, Molnár Ferenc Caramel ajánlotta figyelmünkbe.

Fotó: Bodnár Patrícia / index.hu Palya Bea és a Sunday Brunch műsorvezetője, Kitzinger Szonja

Közös duettjük feléneklése alkotóként és barátként is összekovácsolta őket, azóta is imádnak együtt dolgozni, sőt annyira jól sikerült az együttműködés, hogy a holnapi adásból kiderül: érik az új duett. Az első közös munkájukat is érdemes megismerni, holnap ugyanis szó lesz róla, sőt Bea a cappella is beleénekel a dalba. Zenei aláfestéssel és a stúdió csendjében egyaránt felemelő hallgatni.

A dalra fakadás nem egyszeri alkalom lesz a holnapi adásban, négy ízben lesz szerencséje hozzá annak, aki belehallgat a műsorba. Kezdő Palya Beá-soknak érdemes akár ezzel a podcasttel vagy duettekkel kezdeni az ismerkedést. A Bérczesi Robival közösen jegyzett Szelídecske, mely egy Kallós Zoltán-gyűjtés feldolgozása, jó alapozás lehet. Egyebek mellett erről a közös nótáról, keletkezésének körülményeiről is szó lesz.

A beszélgetésből kiderül, mit tanult Palya Bea Justin Timberlake-től, kivel énekelne duettet, mennyire viselte meg a pandémia, hogyan vészelte át énekesként ezt a másfél éves időszakot. Panaszkodásra senki ne számítson, Palya Bea feltalálta magát, és online kurzusai tették elviselhetővé számára az elcsendesülés időszakát.

Szívesen feszegette a pandémia alatt saját határait, mert elmondása szerint a kreativitás az ismeretlentől való félelem leküzdése is. Ezért fogadta el A Konyhafőnök felkérését, ahol olyan terepre hívták, ami számára nem hazai pálya, főzésben ugyanis nem olyan erős, mint éneklésben. Az adásban azt is elmeséli, hogy Pokorny Lia kifakadását hogyan tudta úrinőként kezelni akkor, amikor más már rég robbant volna. Erről és sok minden másról beszélgetünk, egy ponton pedig előhozakodik a szexszel, amivel kapcsolatban számára nincs tabu.

Várjuk önöket holnap reggel 10-től az Index címlapján.

A Sunday Brunch podcast korábbi vendégei voltak: