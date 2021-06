Márkó és Barna Síkideg már a YouTube-on is

Beütött a nyár, de mi már vissza is tértünk rövid vakációnkról, és izzítjuk a Márkó és Barna Síkideg második évadát, megújult formában. Márkó és Barna mellett mostantól minden héten egy-egy izgalmas vendég is érkezik majd, aki arról mesél, hogy őt mi idegesíti. A műsort mostantól videóformátumban is követhetitek az Index YouTube-csatornáján, ráadásul a podcasthez képest extra jeleneteket is láthattok majd. Első vendégünk Ott Anna, a Hadik Kávéház művészeti vezetője, irodalominfluenszer, egyetemi óraadó.