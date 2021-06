Magyar újítás forradalmasította a különleges hangszert

A Twoba, Szentpáli Roland és Juhász Zoltán hangszerinnovációja nyerte el a Nemzetközi Tuba Szövetség (ITEA) innovációs díját, a Jim and Jamie Self Creative Awardot. A magyar fejlesztés a legfontosabb nemzetközi szakmai szövetség elismerésében részesült – írják a fejlesztők lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményükben.

Fotó: Raffayfotó

Az ITEA szakmai bizottsága kétévente több kategóriában díjazza a szakma legjobbjait. Ezúttal nemzetközi konferencia keretében hirdettek eredményt; az elismertek közé került Twobát tavaly ősszel mutatták be a Budapest Music Centerben.

A Twoba alapját egy kettős mozgatású billentyűrendszer képezi. Külföldi hangszerkészítő mestereket is felkerestem, hogy az általam megálmodott játékpozícióhoz átalakíttassam a hangszer ventilzetét. Végül Juhász Zoltán fejlesztette ki azt a mechanikát, ami a nyomó ventilt húzó mozgatásúvá alakítja át, lehetővé téve, hogy a muzsikusok állva játszanak a hangszeren, és szabadon mozogjanak a színpadon

– magyarázta Szentpáli Roland tubaművész.

A tubán – méreténél és súlyánál fogva – csak ülve lehetett játszani úgy, hogy a tölcsér a zenész arcát is eltakarta. A Szentpáli Roland által kitalált és Juhász Zoltán által kifejlesztett új billentyűrendszer úgy reformálja meg a tuba tartási pozícióját, hogy azon akár állva is lehet muzsikálni. Mindezt úgy, hogy a tubához csupán egy új alkatrész szükséges, ami utólag is installálható bármely ilyen rendszerű hangszerre. A hagyományos és az új játékpozíció közötti átszerelés csupán két és fél percet vesz igénybe.