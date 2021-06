Miért megy Jamie Lee Curtis Velencébe?

Arany Oroszlán-díjat kap életművéért a 78. Velencei Filmfesztiválon Jamie Lee Curtis. Az amerikai színésznő főszereplésével készült Gyilkos Halloween című filmet a versenyen kívül mutatják be – adta hírül az MTI. Jamie Lee Curtis első filmszerepe a John Carpenter által rendezett 1978-as Halloween című horror volt, később a folytatásokban is feltűnt.

A Halloween és Laurie Strode indította és biztosította be a karrierem. Az, hogy a film franchise-zá nőtte ki magát és hogy ennyire szereti a közönség világszerte, egy hatalmas ajándék

– fogalmazott Jamie Lee Curtis. A színésznő azt is közölte: az olasz mozik mindig is tisztelték és éltették a műfajt, amely a karrierjét jelentette, éppen ezért boldogan fogadja el a díjat „a világ minden bátor hős nőjének nevében is, akik nem hátrálnak meg, és szembeszállnak az akadályokkal”.

A 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 1. és 11. között tartják. Jamie Lee Curtis szeptember 8-án veheti át az elismerést, a díjátadó után pedig bemutatják a David Gordon Green rendezésében készült Gyilkos Halloweent.

Korábban az Index is írt róla, hogy Jamie Lee Curtis nemrég Magyarországon forgatott, a polgármester meghívására pedig Mátészalkára is ellátogatott, ahonnan még édesapja, Tony Curtis nagyszülei emigráltak az Egyesült Államokba.