Bírság a figyelmeztetés nélkül támadó szivárványos mesekönyvért

A fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzésére június 2-án, „közérdekű bejelentés” nyomán került sor. Az ismeretlen bejelentő szerint az említett gyerekkönyv sem a címében, sem a borítóján semmilyen figyelmeztetést nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az alternatív szexuális orientációra vonatkozó tartalmakat tár az olvasó elé. A Pest Megyei Kormányhivatal a fogyasztóvédelmi bírság kiszabásán túl arra is felszólította a könyvkereskedőt, hogy biztosítsa, hogy a vásárlók „a könyv hagyományostól eltérő tartalmának, mint lényeges jellemzőjének egyértelmű ismertetése mellett hozhassanak ügyleti döntést.”

Nyáry Krisztián, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója az Indexnek elmondta, noha mind íróként, mind közéleti szereplőként, mind szülőként megvan a véleménye a melegellenessé tett pedofiltörvényről, mint kiadóigazgató maximálisan meg szeretne felelni a törvényeknek. Ám az a probléma, hogy a mától érvénybe lépett jogszabály értelmében az irodalom felét ki lehetne venni a könyvesboltokból, kezdve a két ókori görög nagysággal, Homérosszal és Szapphóval. Ez pedig a könyvszakma ellehetetlenítéséhez vezet.

Nem jellemző, hogy könyvesboltot megbüntettek volna azért, mert bármilyen könyvet árul, ilyenről még nem is hallottam. Ez nem az üzlet felelőssége, és körülbelül olyan, mintha a Tescót vonnák felelősségre azért, mert az általa árult lisztnek nem pont olyanok az összetevői, mint ahogyan az a terméken az szerepel. A törvénynek két problémája is van, az egyik, hogy összemossa a homoszexualitás népszerűsítését annak említésével, ami ugye nem ugyanaz a dolog, a másik pedig az öncélú szexualitás fogalma, amiből nyelvi logikával az következik, hogy törvénybe ütközik a szexuális tevékenységnek minden nem gyermeknemzés célú leírása, akár a fogamzásgátlás is.