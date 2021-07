Ilyen volt a 26. Budapest Pride

A 14 órás gyülekező előtti percekben még úgy tűnt, nem lesz teltház a Madách téren, azonban szinte óramű pontossággal érkeztek az emberek – perceken belül egy tűt sem lehetett leejteni a téren. Csikós Ádám, a Budapest Pride elnökének megnyitóbeszédje csak jóval 15 óra után kezdődött el, a helyzeten pedig a 33 Celsius-fokos hőség sem segített. Aki nem a szervezői jármű mögött állt, szinte esélye sem volt hallani – pontosabban érteni – a beszédet, hiszen a tömeg szinte teljesen elnyomta a mikrofon hangját.

Nemcsak az elnök hangját, hanem a térerőt és az internetet is megzavarta a tömeg, hiszen a menet közepéről lehetetlen volt kifelé kommunikálni: a telefonkapcsolat megszakadt, a mobilnet nem működött. Ebből rögtön érzékelhető, hogy mekkora tömeg indult el a Madách térről a Tabánba. A két óra hosszú menet az Astorián, a Kálvin téren, a Fővám téren, a Szabadság hídon, a Szent Gellért rakparton, majd a Döbrentei téren keresztül jutott el a végső helyszínre, ahol a civil falu, valamint beszédek várták az érdeklődőket.

Kis túlzással minden második felvonuló kezében lobogó vagy molinó volt, a legkülönbözőbb feliratokkal ellátott transzparensek jól tükrözték az emberek személyiségét és érdeklődési körét. Szivárványos nyakörvet viselő kutyák, támogató nagyszülők, kisgyerekek és külföldi érdeklődök százai vettek részt a felvonuláson. Visszatérő téma volt Britney Spears, sokan kézi hangszóróból hallgatták a dalait, vagy Free Britey feliratú plakátot szorongattak.

Zavaró tényezők

Az Astoria metróállomásnál több embert is kénytelenek voltak visszafordítani a rendőrök, sőt itt még egy idősebb asszonyt is láttunk, aki a rendőrökkel hadakozott, lökdöste őket. A Kálvin térhez érve az emberek több helyen ropták a táncot, ugyanis kerékpáros DJ-k, valamint egy ütőhangszeres banda is muzsikált. Az első ellentüntetőkre egészen a Fővám térig kellett várni, ahol „Gyurcsány, takarodj!”, illetve „Mocskos Pride, mocskos buzik!” mondatokat kántálták. A hídon azonban – valószínűleg a felvonulók szájából – hallottuk a „Ria, ria Hungáriát”. A Gellért Gyógyfürdő előtt kordonok és rendőrök várták a tömeget. Itt is néhány ellentüntető fogadta a felvonulókat: „STOP LMBTQ – pedofília” feliratú molinót lobogtattak. Ezzel szemben a Rudas Gyógyfürdőben lazuló emberek vidáman integettek ki a kupolából és az öltözőkből egyaránt. Az utolsó ellentüntető csoport az Erzsébet híd lábánál, a Tabán előtt hirdette, hogy „Hagyják békén a gyermekeinket!”

Magyar vagyok, keresztény vagyok!

A Tabánban felállított színpadon Lang Györgyi volt a házigazda, ő szólította fel a szónokokat. Hegedűs Máté elmondta, célja, hogy a fiatalok azt érezzék, hogy van helyük ebben a világban. Szerinte pont nem ők azok, akik propagandát erőltetnek az embereke. Felhívta a figyelmet a támogatás, az önkéntesség, az adományozás és az elfogadás fontosságára, valamint arra kérte a résztvevőket, hogy szavazzanak.

Vladimir Luxuria, az Európai Parlament első transznemű képviselője Orbán Viktorhoz címezte a beszédét. Elmondta, hogy senkinek nem az a célja, hogy homoszexuális vagy transznemű felnőttet neveljen a gyerekekből, csupán egy a lényeg: hogy ne gyűlölettel teli felnőttek váljanak belőlük.

Korábban még soha nem irányult ekkora figyelem Magyarországra és a magyar LMBTQ-emberek helyzetére. A felszólalók szerint fontos lenne, hogy a kormány valóban a gyerekeket tartsa szem előtt, ne pedig a család fogalmát próbálja meghatározni.

Vay Blanka, a Prizma Transznemű Közösség szerint a buziknak varázserejük van,ezért akarja őket a Fidesz elásni. Az LMBTQ embereknek a láthatóságukban van az erejük, ezért válnak támadási felületté.

Karácsony Gergely azért vett részt a Pride-on, mert azt szeretné, hogy senkinek sem kelljen szorongania. A főpolgármester arra kérte a jelenlevőket, hogy indítsák el Magyarországon a változást.

Magyar vagyok, keresztény vagyok! Hetero vagyok, és itt kell lennem

– mondta Karácsony Gergely.

A beszédek után hamar feloszlott a tömeg és megindult a tömegközlekedés, ám a rendőrök továbbra is vigyázták a hazafelé igyekvő felvonulók biztonságát. A felvonulás békés volt, az ellentüntetők sértő szavait leszámítva – az Index tudomása szerint – semmiféle atrocitás nem érte a résztvevőket.

