Valaki nagyon várja bulizni Gulyás Gergelyt a Pride-ra

Cikkünk folyamatosan frissül!

16:38-kor tudósítónk éppen elhagyja a hidat, és azt mondja, hogy a Gellért Szállónál rengeteg rendőr van, ezzel szemben ellentüntető alig, akik híd budai lábánál is „STOP LMBTQ” feliratú molinót tartanak a magasba.

„A szerelem valóság, Isten csak mese” – virít a felirat az egyik szivárványszínű transzparensen, más így nyilatkozik: „Egy nagyon dühös buzi vagyok”. Olyan is van, aki a felvonuláson próbál magának párt találni, ugyanis egy olyan kartontábla van a kezében, amelyen azt írja, „Csajok szingli vagyok!”, és Instagram-elérhetőségét írja alább.

16:20-kor már a Szabadság hídon sétáltak az emberek, miután a rendőrautók megnyitották előttük az utat. Tudósítónk több szivárványos DK-s zászlót is látott feltűnni a tömegben. A fél tömeg egyébként jelenleg egy kínai boltba próbál bejutni, mert hirtelen sokan megszomjaztak a hőségben.

16:13-kor a Fővám téren néhány férfit póló nélkül, és csak egyetlen férfit lehetett látni dominabikiniben. Nincs sok jele olyasféle kihívónak vélt viseletnek, amelyre fújnak az ellentüntetők. Ami a melegellenes felvonulást illeti, korábban egy tucatnyi ellentüntetőt lehetett látni a Fővám téren. Kifeszítettek egy STOP LMBTQ feliratú molinót, olyan 30-40 készenléti rendőr nézte méla unalommal őket. Nagyjából a tüntetők is ennyien vannak.

Újságírónk a helyszínről azt mondja, többnyire a „Mocskos buzik!”, „Mocskos Pride!”, „Tiltsák be!” felkiáltásokat lehet hallani.

Közben Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője is a sokszínűség mellett kampányol. A politikust a Kálvin és a Fővám tér között csípte el fotósunk, Bodnár Patrícia.

Közben valaki nagyon várja bulizni Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is a Kálvin téren.

16:08-kor a Kálvin téren kezd szétszóródni a tömeg, már könnyebben lehet mozogni. Néhányan hangszórón teszik közzé gondolataikat. Nem sokkal a Szabadság híd előtt áll éppen a tömeg.

15:52-kor helyszíni tudósítónk szerint egy idős nő valamin összekaphatott néhány rendőrrel, ami állítólag tettlegességig fajult. A nő a rendőröket lökdöste. A Nemzeti Múzeum előtt egy ujjongáshullám kezdődött, közben a kiskörút tele van rendőrökkel. Ennek ellenére felhőtlen a hangulat, valaki egy rózsaszín biciklin szolgáltatja a zenét.

15:40-kor a tömeg eleje már az Astoriához ért. A látványra a nyugodtan lehet használni a hömpölyög szót. A metrónál valamiért nem engedik le a rendőrök az embereket, újságírónk a helyszínről azt írta, látta, ahogy két idős embert fordítanak vissza a rend őrei a megállótól.

Soha nem látott tömeg megy az Astoria irányába

15:22 A téren akkora tömeg gyűlt össze, hogy megmozdulni is alig lehet, legalábbis videós kollégáink ezt tapasztalják, miközben a Queen Don’t Stop Me Now című számára buliznak a résztvevők. Közben az első jármű, egy zöld kamion elindult az Astoria irányába.

„Ilyen tömeg sosem volt, basszus” – jelentette videós kollégánk.

15:07-kor valami elkezdődött, Csikós Ádám köszöntötte a tömeget. Az elnök és szervező arról beszélt, hogy az uszító, gyűlölködő közbeszéd és a pedofiltörvény melegellenes módosítása miatt idén különösen fontos a kiállás. A helyszínen levő tudósítónk szerint többnyire fiatalok vannak a téren, valaki pedig táblát tart a magasba, amelyen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter látható, amint rózsaszín szívecskék ölelik körül.

Indulás előtt egy dal

Look inside your tiny mind and look a bit harder – csendült fel még kezdés előtt az egyik hangszóróból Lily Allen dala, a Fuck you, amely a homofóbokhoz szól.

Óriási a rendőri készültség

Egyelőre a Madách téren gyülekezik a tömeg, a két megnyitóbeszéd tudósítónk információi szerint nagyjából három órakor kezdődik. Gáll Anna szerint a tér már majdnem tele van, az embereket pedig rendőrök ellenőrzik. Állítólag sokak táskáját átnézik kétszer vagy akár háromszor is, a metrómegállók pedig tele vannak rendőrökkel.

Az eddigi legnagyobb Pride felvonulást várják a szervezők – egyébként a mai a 26. –, ez valószínűleg részben köszönhető a pedofiltörvény melegellenes módosítása miatti felháborodásnak és az emiatt kialakult nemzetközi érdeklődésnek.

A korábbi évekhez képest változás, hogy nem a Március 15. téren gyülekeznek a résztvevők, hanem a Madách téren, ahonnan az Astoria, Kálvin tér, Fővám tér, Szabadság híd, Szent Gellért rakpart, Döbrentei tér útvonalon haladnak, végül a Tabánba érkeznek.

A házigazda idén Lang Györgyi lesz, de beszédet mond még:

Hegedűs Máté (a Budapest Pride szervezője),

Vladimir Luxuria (az Európai Parlament első transznemű képviselője),

Hegedűs Emmett (transznemű fiatal),

Szél Bernadett (országgyűlési képviselő),

Vay Blanka (a Prizma Transznemű Közösség aktivistája)

és Karácsony Gergely (Budapest főpolgármestere) is.

Idén is több szervezet indít járművet, összesen hat autó/kamion kíséri a felvonulást. A Budapest Pride kamionja mellett zenés, illetve vízosztó autók is gurulnak a tömeggel, a sort pedig a Momentum járműve zárja. A programról részletesebben itt írtunk.

Európa szeme Budapesten

Eljött a Budapest Pride-ra Terry Reintke, az Európai Parlament LMBTI frakcióközi csoportjának a társelnöke is, aki felszólalásában azt mondta: ma nemcsak a jelenlévő ezrek vannak itt, egész Európa szeme rajtunk van.

A gyűlölet, a jogállam lebontása és az autoritariánus hullám ellen is itt vagyunk

– célzott a pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozásra, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított

Korábban az Index arról is beszámolt, hogy jelentős közlekedési változások várhatók a felvonulás miatt. A korlátozások délután egy óra és fél hat között a Deák Ferenc teret, a Kiskörutat, a Szabadság hidat, a Szent Gellért rakpartot érintik.

A tömegközlekedők jobb, ha számolnak az alábbiakkal:

Délután egy és fél öt között a Deák Ferenc tér−Károly körút−Astoria−Múzeum körút−Kálvin tér−Vámház körút−Fővám tér−Szabadság híd útvonalat lezárják.

A menet elhaladásának idejére az Astoria, Kálvin tér és Fővám tér csomópontokat zárják le.

Délután négy és fél hat között a Szent Gellért rakpart, a Döbrentei tér és a Krisztina körút kerül lezárás alá.

Bővebben a közlekedési változásokról ide kattintva olvashat.

Ha elmondom ezt a történetet, talán segít bizonyos embereknek, családoknak, gyerekeknek megérteni, hogy nincsenek egyedül – mondta Hlatky-Schlichter Hubert a TEDx Love is Love konferenciáján. Szörnyi Krisztával, Kajdi Csabával és Lakatos Márkkal arról beszélgettünk, miért kellene sokkal elfogadóbbnak lenni, és miként lehet legyőzni az ismeretlentől való félelmet és az előítéletet. A TEDx egy olyan platform, amely előadásaival az élet sokszínűségét mutatja be.

(Borítókép: Résztvevő a Budapest Pride-on 2021. július 24-én. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)