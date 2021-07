A hegedűs fent van a háztetőn, de Gyulára utazik

A Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztiválján vesz részt a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadása: Hegedűs a háztetőn. Sheldon Harnick – Jerry Bock – Joseph Stein musicaljét a közönség Béres László rendezésében láthatja, aki így nyilatkozik előadásáról:

Hit nélkül élni lehet, de nem érdemes. Ami megragadott ebben a musicalben, az az a hit, amit Tevje az Úristennel való beszélgetésekből tapasztal meg. A szerzők rengeteg humorral fűszerezve mutatják meg a főszereplő Istenhez fűződő viszonyát: hol perlekedik vele, hol kéri, hol könyörög, hol pedig csak beszámol neki. Számomra a történet legfontosabb konklúziója a derű.

A Hegedűs a háztetőn főszerepét, Tevjét, Bogdán Zsolt alakítja, aki a darab 2020-as februári, kolozsvári bemutatója előtt a színház honlapján azt mondta, hogy a mércét magasra tették, hiszen a musical van filmváltozata is. A Maszol romániai magyar nyelvű hírportál pedig úgy számolt be anno a musical próbáiról, hogy a színészek azt valódi csapatépítőként élték meg, s hogy a közönség klasszikus megközelítésre, korhű kosztümökre, de kissé elemelt, szimbolikus látványvilágra számíthat.

Az Erdélyi Napló az előadás után pozitív kritikát jelentetett meg felületén, amelyben nem csak a címszereplő, de a koreográfus Jakab Melinda szerepét is kiemelték. Valamint utaltak arra is, a bár darab címének magyarázatát egy Marc Chagall festmény környékén kell keresni, de a titokra azért az előadásban is fény derül, mikor Tevje, a tejesember filozofálgat, és ezt mondja: „Márpedig itt, Anatevkában, ebben a kis eldugott faluban mindnyájan hegedűsök vagyunk a háztetőn. Kínlódunk, gyötrődünk, hogy kicsaljunk valami kellemes, egyszerű dallamot anélkül, hogy kitörnénk a nyakunkat”.

Az előadás az Erdélyi Hét programsorozat keretében augusztus 3-án, kedden 20.30 órakor lesz látható a gyulai Tószínpadon; a kolozsvári nézők pedig legközelebb augusztus 22-én 19 órától tekinthetik meg a színház nagytermében.