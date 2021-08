Gombóc Artúr múzeumi mosolya minden csokit megér

Életmű-kiállítást kapott Sajdik Ferenc Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, karikaturista Vácon, a Pannónia Házban. Most mondhatnánk, hogy a 91 éves Sajdik Ferenc előtt így tiszteleg szülővárosa, de a grafikus Neuenhagen bei Berlinben született, szülői kötelékei pedig Dunakeszihez kötik, ám Pom Pom és Gombóc Artúr megformálója, a Ludas Matyi hetilap rajzolója több szállal is kötődik a Duna partján nyújtózó településhez.

Fotó: Sajdik Gyűjtemény Sajdik Ferenc életművének kiállítása

Sajdik ugyanis többször megfordult Papp László műgyűjtő váci galériájában, idővel barátok lettek, és ebből adódóan több, a városhoz is köthető Sajdik-alkotás született. Vác már régóta helyet és teret ad a grafikus munkáinak, s most a háromszáz éves Pannónia Házban – amely volt már kocsma, fogadó, kereskedőház, színház, mozi, étterem, sörfőzde, pártiroda és múzeum is –, a vendéglő egykori éttermében Sajdik Ferenc egyedülálló, karakterizáló tárgyakkal kiegészített portréi kaptak helyet.

A környezet valóban kultúrával átitatott, hiszen a reformkorban például az akkori színészikonok jártak ide, vándorszínészként még Petőfi Sándor is.

Sajdik Ferenc munkái a régmúltra, az 1980-as évekre nyúlnak vissza, számos pasztell karikatúrát készített számára fontos történelmi személyiségekről, képzőművészekről, színészekről, írókról; a keretekre pedig különféle applikációkat erősített, agyagszobrokat, hétköznapi tárgyakat, olyanokat, amelyek az ábrázolt személy életművét szimbolizálják.

Az épület különteremében Sajdik Váccal kapcsolatos alkotásai kaptak helyet, a gyerekteremben pedig vendégeikre várnak a Civakodó Cipőikrek, valamint a Madárvédő Golyókapkodó, a Ho-Ho-ho Horgász, Pom Pom és Gombóc Artúr – vagyis Csukás István mesehősei, amelyeket Sajdik Ferenc formált meg.

(Borítókép: Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas grafikus karikaturista, rajzfilmrendező áll vállán egyik mesekaraktere, Gombóc Artúr plüssfigurájával budapesti otthonában 2010. július 9-én. Fotó: Czimbal Gyula / MTI)