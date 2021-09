A több mint tíz éven át az Operettszínházban futó musical ötszáznál is több előadásával legalább ötszázezer nézőt csábított be a színházba. A musicalből Szinetár Dóra, Dolhai Attila, Janza Kata, Náray Erika, Csengeri Ottilia, Földes Tamás, Németh Attila, Homonnay Zsolt, Csuha Lajos, Bereczki Zoltán, Mészáros Árpád Zsolt, Szabó P. Szilveszter főszereplésével még DVD is készült.

A musicalt szervező Solstice Produkció Nonprofit Kft. egyedi döntése alapján a jelenlegi helyzetre hivatkozva új időpontot tűzött ki az előadásnak.

Az előadás új időpontja 2022. április 14-e, a helyszín változatlanul a Papp László Budapest Sportaréna. A megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új dátumra, ugyanarra a székre, ahova eredetileg szóltak.

A musical különleges szereposztással (a 2019-es bemutatóhoz hasonlóan), exkluzív fináléval lesz látható, amelyben megjelennek az eredeti előadás francia sztárjai is.

(Borítókép: A Rómeó és Júlia című musical próbája a Budapesti Operettszínházban 2013. április 11-én. Fotó: Kallos Bea / MTI)