Az Oscar-díj és a Cannes-i Nagydíj után Roberto Benigni teljes életművére kapott aranyoroszlánt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A köszönő beszéd alapján életében nem volt ilyen boldog, a díjról pedig azt mondta, a feleségének köszönheti, aki negyven éve alkotótársa is egyben.

Volt egy októberi nap 1998-ban Itáliában, amikor 16 millió olasz ült a televízió előtt, mely minden idők legnagyobb nézettségét hozta. Ekkor sugározták Az élet szép című filmet. Mindenki látta, ahogyan a Roberto Benigni által játszott Guido kisfiát gardírozza a koncentrációs táborban és a lehetetlennél lehetetlenebb helyzeteket oltja mesébe. Ahogy kalauzolja szegény gyereket az alvóhelyen, a priccsen, és minden erejével próbálja játékká oldani, eltakarni a nyilvánvalót, a szörnyűségest.

Benigni mozija szemlélete és hangja miatt merőben új látásmódot hozott a holokausztfilmek sorába, nem bagatellizálva vagy elkenve a borzalmakat, csak átírva azokat.

A népszerű baloldali értelmiségi, a politikai véleményének gyakran hangot adó Benigni megmutatta, az olasz élni tudás, derű, a mindenek feletti pozitív gondolkodás és életszeretet még a koncentrációs táborok máig megmagyarázhatatlan sötét történésein is átsüt, egyesek már oda nem valónak nevezték ezt a fajta derűt. Kertész Imre mondta a filmről, hogy tévednek, akik vígjátékként nézik, mert ez voltaképpen tragédia.

Mindenesetre barátai minden eszközzel próbálták lebeszélni Benignit a film elkészítéséről, ő ugyanis egy csetlő-botló, chaplini figura, de hát ebben a filmben is, a maga módján ezt az arcát hozza.

„Szerelmes vagyok belétek, csak ezt mondhatom, hogy megadtátok nekem ezt a fantasztikus érzést, ezt a díjat, ami a legszebb, legfényesebb, legcsillogóbb elismerés, amiről csak álmodni lehet Olaszországban. Nem is tudom, hogy fogom tudni én ezt nektek meghálálni. Én egy nagyon szegény családból jövök, egy semmi kis családból, semmink nem volt, csak a nemes, arisztokratikus szegénység. Rengetegen segítettek az utamon, míg ide jutottam, s csak hálával tartozom azoknak a rendezőknek, akik engem választottak” – hálálkodott őszintén és végeérhetetlenül Benigni, amikor átvette az Oscar-díjat, majd külön fejezetet szentelt köszönőbeszédében feleségének, Nicoletta Braschinak, akivel negyven éve dolgozik együtt produkciókon, filmeken, közös projekteken. Az élet szépben is ő játszotta Guido feleségét, aki után kisfiuk folyamatosan kiált és szűköl a táborban.

Ha szárnyaltam, akkor az neked volt köszönhető, a szárnyaim a te szárnyaid voltak, mindent neked köszönhetek, a te csodálatos tehetségednek, kisugárzásodnak, nőiességednek, szerelem volt ez köztünk az első látásra, de azt is mondhatom, az utolsó és örök látásra. Számomra az időnek csak két számítási módja van, a veled és a nélküled töltött idő

– mondta most Velencében is ünnepi beszédében feleségének, aki a nézőtér soraiban maszkban hallgatta e semmihez sem fogható szerelmi vallomást.

Benigni szinte köldökzsinóron kapcsolódik az olasz mozihoz, hiszen ő még játszott Fellini utolsó filmjében, A hold hangjaiban, noha nem a filmvásznon debütált. Amatőr színészként kezdte karrierjét, majd római avantgárd színházakban, kabarékban és a tévében szerepelt. Az 1970-es években vált híressé Olaszországban, ekkor debütált filmszínészként is 1977-ben a Kedvellek, Berlinguer című alkotásban, ahol Giuseppe Bertoluccit alakította.

Kiemelkedik pályájából a Jim Jarmusch rendezte kultuszfilm, a Törvénytől sújtva (Down by law), melyben egy olasz bevándorló alakít, aki két másik társával (Tom Waits, John Lurie) találkozik a börtönben, s a sitten együtt gondolkodnak a jövőn. Az általa alakított figura, Roberto már ott is próbálja a többieket, illetve a mindennapokat földobni.

Pinocchio főszerepére, Gepettóra sem igen lehet jobb színészt elképzelni, mint Benignit,

aki a nagy sikerű 2019-es film előtt megcsinálta „kicsiben” saját verzióját, melynek szintén ő volt a főszereplője, de az bukás volt az amerikai mozikban.

Kedves kis mohóság a Rómának szeretettel, melyet Woody Allan rendezett 2012-ben, játszik is benne, a másik főszerepet viszont Benigni alakítja.

Benigni díjakból eddig sem szenvedett hiányt, hiszen kapott cannes-i nagydíjat és a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart is besöpörte Az élet szépben nyújtott alakításáért, mely film két másik Oscart is kiérdemelt, ugyanakkor olaszként a velencei aranyoroszlánnak örül a legjobban.

Mindegy, hogy Roberto vagy Gepetto, Guido vagy önmaga a köszönő beszéd közben, az olaszok nagy komikusát mindig ugyanaz a tűz jellemzi.

(Borítókép: Roberto Benigni Oscar-díjas olasz színész-rendező, miután életművéért átvette az Arany Oroszlán-díjat a a 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóünnepségén 2021. szeptember 1-jén. Fotó: Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images)