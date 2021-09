Az ABBA után itt az újabb szenzációs visszatérés

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az ABBA 35 év elteltével áll össze ismét, most pedig arról írhatunk, hogy a Fugees is újra színpadra lép egy turné keretein belül.

Ez azt jelenti, hogy Lauryn Hill, Wyclef Jean és Pras Michel 15 év után ad koncertet, a Fugees ugyanis az 1992-es megszületését követően 1997-ig volt együtt, majd 2004-ben újra összeállt két esztendőre.

A Fugees először szeptember 22-én, vagyis szerdán koncertezik New Yorkban, ám azt nem tudni, melyik helyszínen lép fel. A csapat ezt szándékosan nem hozta nyilvánosságra – írja a Far Out Magazine, hozzátéve, hogy a rajongók rendkívül izgatottan várják, már csak azért is, mert nem hitték volna, hogy valaha még együtt látják a legendás együttest a színpadon.

A Fugeesnak jelentős hatása van a történelemre. Amíg fel nem hívták rá a figyelmemet, nem is tudtam, hogy idén van az album 25. évfordulója. Tiszteletben tartom ezt a dátumot és a projektet is, már csak a rajongók miatt is, akik annyira értékelik a zenénket. Örülünk, hogy újra egyesülhetünk, előadhatjuk a számainkat, és példát mutathatunk a világnak a béke jegyében

– mondta Lauryn Hill, aki a 25. évfordulóval a The Score című, 1996-ban megjelent albumra utalt, amelyből csak az Egyesült Államokban 12 milliót adtak el, de számos más országban – például Ausztriában, Kanadában, Franciaországban, Németországban és Svédországban – is vezették az eladási listát.

Nem csak zenélünk, mozgalom akarunk lenni. A hallhatatlanok hangja szeretnénk lenni, és hálás vagyok, hogy ezekben a kihívásokkal teli időszakban Isten újra összehozott minket – mondta Wyclef Jean.

A Fugees a New York-i koncertet követően novemberben kezdi a turnéját, és több amerikai város mellett fellép Párizsban, Londonban, valamint Ghánában és Nigériában is.