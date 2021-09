Mécs Károly visszavonul, békésen szeretné leélni fennmaradó éveit

Mécs Károly Kossuth-nagydíjas színművész bejelentette, hogy visszavonul és nem vállal több színházi szerepet.

A színész most már csak egy darabban játszik, és azt mondta, hogy többen nem is szeretne szerepet vállalni, bár még ma is gyakran keresik meg ajánlatokkal.

Még egy darabban játszom, aztán visszavonulok. Ez Tamási Áron Vitéz lélek című darabja, amiben még megtartottam a szerepemet, de hát nagyon ritkán játszották a pandémia miatt, és nem tudom, mikor tűzik műsorra legközelebb. De többet már nem vállalok, szeretném békésen leélni ezt a pár évet, ami még hátravan

~ mondta a Blikknek a színész.

Mécs Károly több mint hatvan évet töltött el a pályán, számos filmben szerepelt, emellett több színház darabjaiban is szerepet vállalt az elmúlt évtizedekben.