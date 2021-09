Patti Smith koncertet ad a Müpában

Elsőre furcsa lehet, mi köze van Patti Smithnek Liszt Ferenchez, olyan sok nem is, hacsak nem az, hogy a punk koszorús költője, azaz költőnője a Liszt Ünnepen ad koncertet. A punk keresztanyjának 23 évvel ezelőtti fellépése a Sziget Fesztiválon azzal a katartikus momentummal zárult, ahogy Patti puszta kézzel letépte a húrokat a gitárjáról, mielőtt egy hanyag mozdulattal a színpadon lévő egyik erősítőbe repítette a hangszert. Október 13-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben valószínűleg nem lesz hasonló akció, de az biztos, hogy Patti Smith várva várt koncertje valódi kultszenzáció.

Patti Smith zene-történeti ikon, a poptörténelem egyik legfontosabb női előadója, aki nélkül egészen biztosan máshogy szólna ma az R. E. M., PJ Harvey, Florence Welch vagy éppen Cat Power zenéje. Hatása nemcsak zenetörténeti kontextusban megkerülhetetlen, Patti ugyanis sokkal több, mint egyszerű rocksztár: író, költő, előadóművész, képzőművész, aki nem fél szót emelni a társadalmi igazságtalanságok és problémák láttán sem.

Amikor majdnem 50 évvel ezelőtt megjelent Horses című debütáló albuma, örökre megváltozott a New York-i punkrockszcéna. Már az album nyitó dalának első sora provokatív: Jesus died for somebody’s sins, but not mine (Jézus meghalt valaki bűneiért, de nem az enyémekért).

A Rolling Stone annak idején ezt írta róla az album jelentőségéről szólva:

A Horses már azelőtt a punk királynőjévé tette, hogy ez az irányzat igazán létezni kezdett volna.

Számos kritikus kiemeli, hogy Smith a műfaj addigi alapvetésének számító három perc per három akkordot hátrahagyva, akár önálló versként is helytálló dalszövegeit zsigeri tehetséggel ötvözi a már-már minimalistán egyszerű hangszereléssel. Smith már a debütáló korong megjelenése előtt többször publikált, és azóta is számtalan kötete jelent meg.

A zenész több interjúban utalt rá, mekkora hatással volt az életére Arthur Rimbaud költészete, akinek gyerekkori otthonát egyébként pár évvel ezelőtt meg is vásárolta Franciaországban.

Patti Smith megmutatta, mennyi rock and roll van a költészetben, és mennyi költészet van a rock and rollban. Patti Smith egy Rimbaud, Marshall erősítővel

− mondta XVI. Károly Gusztáv svéd király, amikor 2011 augusztusában átadta neki a svéd Polar Zenei Díjat.

(Borítókép: Patti Smith 2021. augusztus 31-én. Fotó: Rich Fury / Getty Images)