Lelépett 25 millióval a dán művész, üres vásznakat adott a múzeumnak

Jens Haaning az aalborgi Kunsten Modern Művészetek Múzeumának felkérésére reprodukálta volna 2010-es munkáját, melyhez 25 és fél millió forintnyi készpénzt kapott a múzeumtól. A dán korona és euró fedezte volna a művész díját, a szállítási és előállítási költségeket, illetve központi szerepet töltött volna be az elkészült műben is. Ám Haaning üres vásznakat küldött el a múzeumnak, a pénzről pedig nem tudni, hova került.

Az 54 éves Haaning két korábbi munkája, a 2007-ben és 2010-ben kiállított Egy átlagos dán éves jövedelem és az Egy átlagos osztrák éves jövedelem című alkotások a dán és az osztrák fizetések közötti különbséget voltak hivatottak bemutatni azzal, hogy a művész vászonra ragasztotta az adott ország éves átlagfizetésének összegét kitevő bankjegyeket.

Ezzel szemben Haaning úgy gondolta, nem csinálja meg újra a 11 és 14 évvel ezelőtti munkáját, helyette új művet alkot – derült ki egy, a múzeum számára küldött e-mailjéből. A mű a kiállítás koncepcióján és az eredetileg bemutatott munkán alapul, illetve ezekre reagál, magyarázta Haaning, akinek egyelőre esze ágában sincs a készpénzt visszafizetni a múzeumnak. Az új alkotás a Take the Money and Run (Fogd a Pénzt és Fuss) címet kapta.

Lasse Anderson, a múzeum igazgatója egyelőre nem tereli jogi útra az ügyet, a múzeum és Haaning között ugyanis 2022. január 16-ig, a Work It Out című időszaki kiállítás végéig szóló szerződés van érvényben. Anderson nyilatkozata szerint a szerződésben foglaltakat Haaning nem szegte meg, azonban jövő év elején, amikor véget ér a kortárs művészeket bemutató kiállítás, az alkotónak vissza kell szolgáltatnia a készpénzt a múzeum részére, az ugyanis nem a Kunsten vagy Anderson sajátja, hanem az adófizetőké.

A kiállítani tervezett alkotás eredetileg azt mutatta volna be, miként lehetséges a béreket a munka értékelésének mérésére felhasználni, illetve mekkora nemzeti különbségek vannak az Európai Unión belül is. Ám azzal, hogy Haaning megváltoztatta a művet és címét, az üzenetét is átírta. Megkérdőjelezi a művészek jogait, munkakörülményeit, hogy méltányosabb normákat hozzon létre a művészeti iparban, ez pedig illik a Work It Out koncepciójába.

Haaning a CNN-nek telefonon nyilatkozott. Szerinte tízszer, százszor jobb művet alkotott, mint az eredetileg tervezett, nem látja úgy, hogy lenyúlta volna a pénzt. Igaz, nem is tervezi visszaszolgáltatni.

A művészet értékét megkérdőjelező darabok nem számítanak újdonságnak. Yves Klein 1958-ban egy üres szobában tartott kiállítást emberek ezreinek, Maurizio Cattelan egy banánt ragasztószalagozott pár éve a falra, míg Banksy egy önmagát félig ledaráló festményt készített.

A Work It Out című kiállítás 2021. szeptember 24 és 2022. január 16 között látogatható az aalborgi Kunstenben. Hivatalos weboldal itt.

(Borítókép: Ritzau Scanpix / Reuters)