Jordán Adéllal lázadnak a Liliputiak

A 19. Spinoza Zsidó Fesztiválon látható Lengyel Nagy Anna Liliputiak lázadása című monodrámája. Az igaz történet alapján írt mű, a 2009-ben elhunyt Román Kati bábművész életének története, amely felolvasószínházi formában, Jordán Adél előadásában kerül színpadra október 2-án.

A Liliputiak lázadása című előadás a hatvanas-hetvenes évek Magyarországára kalauzol bennünket. Egy család, amiben semmi se normális. Vagy, ahogy vesszük. A kislány egy fedél alatt él az apjával, egy picike, lehetetlen lakásban. A lány vadóc. Az apa egy aprócska termetű, süketnéma férfi, aki ráadásul festőművész, amúgy profi bokszoló. Ilyen zsidó embert se látott még a világ. Anya sehol. Furcsa páros az övék. Rítusaikat, játékaikat, veszekedéseiket és végig röhögött közös életüket a múlt és a jelen különös árnyai kísérik.

Ez a monodráma a szeretet és a mély összetartozás története. Meg a nagy kaland története is, a shanghai zsidó közösségtől, Szálasin, Hruscsovon, egy Papp Laci nevű bokszbajnokon át, a Ki mit tud színpadáig. Egy kalandé, amit úgy hívunk: XX. század, amely a maga csodás és rettenetes fricskáival alaposan beleszólt az ő életükbe is.

Lengyel Nagy Anna egész életében mániákusan kutatta és gyűjtötte az igaz emberi történeteket. Ebbe a sorba illeszkedik a Liliputiak lázadása is, melyről így vall a szerző:

Mindig is lenyűgözött ezeknek a történeteknek a drámai ereje, megleptek kiszámíthatatlan fordulataik, szíven ütött a valós élet poézise, olykor fanyar komikuma, szóval mindaz, amit a legmerészebb írói képzeletet is felülmúlóan, a hús-vér valóság képes produkálni. Aztán meg – az évtizedek során, a legkülönbözőbb műfajokban - próbáltam újrafogalmazni őket. A Liliputiak lázadása Román Kati és apja, Román György cifra, izgalmas történetét dolgozza fel monodráma formájában. Ez a talpig magyar magánsors messze túlnyúlik önmagán. Rólunk is szól, a mi életünkről, a saját hétköznapjaink során személyesen megélt történelemről. Bizarr, tragikus, komikus és szívmelengető egyszerre. A történetet Román Kati (Jordán Adél) kelti életre, de ott vannak, ott mászkálnak, suhognak, zajonganak körülötte a tanúk, a résztvevők, az összes, rég elporladt szereplő, nagyon is élve és nagyon jelen időben.