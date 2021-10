Bereczki Zoltán: Agresszív fellépést várt tőlem az SZFE, ami kiközösített

Érdekes konfliktus kerül elő az e heti Sunday Brunchban. Bereczki Zoltán sikeres előadóművész, de gondolta volna, hogy máig élő sebként hordozza, hogy a Színművészeti Főiskolán stigmatikus bélyeget viselt magán csak azért, mert a musicalosztályba járt? A műfaj az intézményben megvetett és lenézett volt, ugyanebben a kirekesztésben részesültek a bábosztály hallgatói is. Mindez úgy derül ki, hogy szó esik arról, ehhez képest nemrég arra kérték, hogy álljon ki az SZFE ellen, amely az ő idejében nem tett semmit azért, hogy ne érezze magát kiközösítettnek.

Amikor az én ismertségem kellett az SZFE-nek abban a helyzetben, amivel alapvetően egyébként egyetértünk, rám akartak kényszeríteni egy olyan kommunikációt, amivel viszont nem értek egyet: egy erőszakos, agresszív fellépést.

Bereczki Zoltán a tisztánlátás végett hozzáteszi, hogy amióta megkapta a diplomáját, rá sem nyitotta az ajtót erre az intézményre.

Bereczki Zoltán: Agresszív fellépést várt tőlem az SZFE, miközben korábban kiközösített

Az adás emellett más felismerést is hoz, kiderül, hogy Bereczki Zoltánra a magányos cowboy attitűdje a leginkább jellemző.

Én mindig is egyedül éreztem magam a világban, a Sztárban sztár vagyok zsűrijében is éreztem azt, hogy engem senki nem ért.

Ez akkor jön fel, amikor a TV2-n futó Dancing with the Starsról beszél, amelynek újdonsült zsűritagja, mégis nagyon egyedül van a habitusával, a véleményével, a vitára való hajlandóságával. Ezzel együtt élvezi a műsort, és azt is elmondja, mi az izgalmas benne a számára.

A legjobban használt kapu, a beszéd ebben a vetélkedésben megszűnik, marad a testbeszéd, amellyel sokkal nehezebb elfedni a hazugságokat, ezért el kell kezdeni a versenyzőknek önmaguknak lenni. Mindenki lebukik, aki nem őszinte, de mindenki cuki és imádni való még akkor is, ha nem tud táncolni, de önazonos.

A beszélgetés egy pontján választ kapunk arra, hogy az abúzus, illetve a toxikus légkör miatt hagyta-e ott anyaszínházát, az Operettet 2011-ben, amikor rettentő hangos volt ettől a sajtó, pláne, hogy Szinetár Dóra is vele tartott ugyanekkor.

Beszél más tekintetben a karrierje lépcsőiről és a musical hazai helyzetéről.

Elmeséli, milyen volt megélni a pandémiát, és milyen anyagi megszorító intézkedésre határozta el magát, amikor vészesen fogyott a pénze.

Kiderül, tánctanulásának első lépéseiben Michael Jackson volt a mestere, de az is, hogy miért a legnehezebb tanítómesterhez nyúlt.

Mesél egy kisiklott duettről, ami végül megvalósult, de nem azzal a duettpartnerrel énekelte el a Csillagtérkép című számot, akivel eredetileg írta és akarta, Palya Beával, hanem végül Rúzsa Magdival.

Ez utóbbi történet azért is érdekes, mert van benne dráma és konfliktus, csalódás, nem mellesleg kiderül, hogyan születik meg egy hátborzongatóan szép duett több év munkája után egy másik csodálatos partnerrel, aki amellett, hogy felfényeli a dalt, egy teljesen eltérő pályára is állítja.

Tartsanak velünk, a Sunday Brunch évadának egyik legőszintébb adását láthatják mellébeszélések nélkül. Ahogy Bereczki Zoltán mondja, és ezt magára is igaznak érzi: aki nem önazonos, pillanatok alatt lebukik.

