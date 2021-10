Bíróságra megy Kern András és Szerednyey Béla

A helyszín nem ismeretlen a magyar színjátszás előtt, hiszen a Fővárosi Törvényszék esküdtszéki termében állt egykoron Pelikán József is, és hamisan kellett volna tanúskodnia Dániel Zoltán ellen – mégsem tette. Bacsó Péter A tanú című filmje azonban csak a drámai valóságon alapuló kitaláció volt. A terem viszont az ’56-osok pere óta számos komoly tárgyalás színtere volt (például Magda Marinko, Ambrus Attila).

Az épület ezúttal újabb történelmi esemény helyszíne lesz: Magyarországon ugyanis először játszanak élő színházi előadást a törvényszéken, 2021. október 17-én. A Játékszín Agatha Christie A vád tanúja című kriminovelláját viszi színpadra, pontosabban teszi át autentikus környezetbe.

Agatha Christie krimijében egy gazdag asszony meggyilkolásával gyanúsítják Leonard Vole-t. A főszerepben Kern András, Lévay Viktória, Kocsis Dénes és Szerednyey Béla látható. A két szünettel három óránál is hosszabb előadás már hosszú ideje fut a Játékszín közönsége előtt, de ilyen kulisszák között még soha.

A színházi közönség a vádemeléstől az ítélethozatalig a tárgyalás résztvevője lehet, és a Játékszín tájékoztatójából az is kiderül, hogy az október 17-i előadáson öt néző az esküdtek között foglalhat helyet. Bank Tamás, a Játékszín igazgatója úgy fogalmaz, hogy a teátrum a helyszínen a 2019-es színházi bemutató előtt már sikeres sajtóeseményt tartott, és azóta feltett szándéka volt, hogy az előadást ebben a történelmi jelentőségű tárgyalóteremben is be tudja mutatni.

A vád tanúja olyannyira csavaros történet, hogy amikor 1957-ben megjelent a novellán alapuló film (Billy Wilder rendezésében), a színészek (Marlene Dietrich, Tyrone Power, Charles Laughton, Elsa Lanchester) is csak jelenetenként kapták meg a vonatkozó részletet a forgatókönyvből. Így ők maguk sem feltétlenül tudták, mi lesz a tárgyalás végkimenetele – kivéve persze, ha olvasták Agatha Christie novelláját.

A szerző a novellát – az önálló kötet megjelenése után húsz évvel – 1953-ban dolgozta át színdarabbá, és nagy sikerrel futott a londoni Winter Garden Theatre-ben. Magyarországon először Rátky György rendezésében a Miskolci Nemzeti Színházban mutatták be 1987. december 22-én.