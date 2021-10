Michael Caine visszavonul a színészettől

Visszavonul a színészkedéstől és ezután az írásra koncentrál Michael Caine. A People magazin szerint a színész ezt a BBC Radio-nak adott interjúban jelentette be.

Elmondta:, az utóbbi két évben gerincproblémákkal küzd, viszont az utóbbi időben több sikeres könyvet írt,

ráadásul írni az ágyból is lehet, míg forgatni be kell menni a stúdióba.

A kétszeres Oscar-díjas színész legutóbbi szerepét a Best Sellers című vígjátékban játszotta. Erről most azt mondta: elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó filmje, mivel nem is kap már sok ajánlatot, és nem is készülnek olyan filmek, amelyekben szívesen játszana.

Ezen felül 88 éves vagyok. Nem özönlenek a forgatókönyvek, amelyekben 88 éves emberekre írják a főszerepet

– tette hozzá.

Michael Caine egy korábbi interjúban azt is bejelentette, hogy unokái miatt felhagy az ivással.

Elhatároztam, hogy szeretnék egy kicsit tovább élni, hogy minél több időt tölthessek az unokáimmal

– fogalmazott, hozzátéve, az, hogy nagyapa lehet, többet jelent neki minden korábbi díjánál és címénél és a karrierjénél is többre tartja, hogy apa lehetett.