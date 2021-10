Árverésre bocsátják Shakespeare első fóliójának egy „rendkívül ritka” töredékét, amely a IV. Henrik első részét tartalmazza – írja a Guardian című brit napilap.

A darabot Eric Rasmussen Shakespeare-kutató az angol író első fóliójából származó eredeti töredékként hitelesítette.

Az első fólió 1623-ban jelent meg, és Shakespeare műveinek legkorábbi gyűjteményes kiadása. 1616-ban bekövetkezett haláláig a drámaírónak mindössze 17 darabja jelent meg nyomtatásban. A 36 darabot tartalmazó első fólió nélkül 18 műve, köztük a Macbeth és A vihar talán soha nem maradt volna fenn. A műveket John Heminges és Henry Condell, Shakespeare két színésze és barátja állította össze és szerkesztette.

Mintegy 750 első fóliót nyomtattak ki, ezek közül mára 233-ról tudni, hogy fennmaradt. Az október 29-én árverésre kerülő töredéket az aukciót szervező Holabird Western Americana Collections 50–100 ezer dollárra (16–32 millió forintra) értékelte. A részlet hivatalos címe The First Part of Henry the Fourth, with the Life and Death of Henry Sirnamed Hot-Spurre. A töredék 13 nyomtatott antik lapból áll.

Tavaly az első fólió egy teljes példánya 9 978 000 dollárért (3 milliárd forintért) kelt el egy aukción, ami új világrekordot jelentett irodalmi mű esetében. A vevő a ritka könyveket gyűjtő Stephan Loewentheil volt – számolt be az MTI.