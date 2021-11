Cannes-i, velencei és locarnói fesztiválfilmek érkeznek Budapestre

Szombaton kezdődik és tíz napon át tart az olasz filmfesztivál a Puskin és Tabán moziban. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és a Cinecittà közös rendezvényén olyan friss olasz filmek láthatók, mint a Cannes-i fesztiválon debütált A királyrák legendája és a Parányi test, amelynek főszereplőjével, Celeste Cescuttival találkozhat is a magyar közönség.

A világjárvány miatt kialakult nehéz időszak ellenére az olasz filmművészet az utóbbi évben is figyelemreméltó műveket hozott létre, ezek közül látható tizenkettő, mindegyik eredeti nyelven, magyar felirattal.

Négy olyan alkotás is szerepel a kínálatban, amely az idei Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be és nyert nyert díjat: az Itt én nevetek, a Rácsokon túl, a Könyvesbolt Párizsban és a Latinamerika, de itt lesz a Locarnóban díjazott A legionárius is.

Immár hagyománnyá vált, hogy a svájci nagykövetséggel együttműködve is bemutatnak egy filmet, idén Niccolò Castelli Atlasát, amelyet Svájc olasz anyanyelvű részén, Luganóban forgattak.

A kínálatot két lenyűgöző dokumentumfilm teszi teljessé: az egyik Marco Bellocchiotól a Marx várhat, ami egy nagyon személyes alkotás, a rendező ikertestvérének az életét mutatja be, aki 29 éves korában öngyilkos lett. A másik doksi a Futura, amelynek három rendezője a régi oknyomozó filmek szellemében a nagyvárosoktól a kisvárosokig bejárta egész Olaszországot, hogy megkérdezzék a fiatalokat, mire számítanak, milyen elképzeléseik vannak a jövőról.

A programban mindössze két olyan film van, amely később bekerül a hazai mozikba: az ADS Service forgalmazásában érkező Túl jó srác a pasim és a Cirko Film által bemutatandó Könyvesbolt Párizsban. A többi filmet csak itt és csak most láthatja a nagyérdemű, érdemes tehát kihasználni a lehetőséget, különben ezekről le kell mondaniuk az olasz mozi szerelmeseinek.