Cenzúrázták a Nirvana slágerét az MTV-n

Kivágtak egy részt a Nirvana Smells Like Teen Spirit című számának refrénjéből az MTV 90s nevű csatornán – írja a Mandiner.

A Smells Like Teen Spiri a Nirvana talán legismertebb dala, az egyike azoknak, amelyek az együttes számáéra meghozták az áttörést a 90-es évek elején.

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido