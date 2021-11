Életének 76. évében meghalt Németh Oszkár, a Fonográf dobosa. Halálának hírét Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa közölte.

Egy bohém megint átköltözött… hatalmas veszteség a klasszikus beatkorszakból… Oszi, nyugodj békében!

– írta bejegyzésében.

Németh Oszkár a Fonográf mellett tagja volt a Tolcsvay-triónak is. Pályafutása alatt játszott az Alfonz kalandjaival, a Bojtorján-együttessel, Bródy Jánossal, a N. O. coM.M.enttel is, emellett Zorán kísérő zenekarában is feltűnt.