Végre tanulhatnak a filmesek a Freeszfén

Enyedi Ildikó és Gigor Attila szakmai vezetésével filmes mesterkurzust indít decembertől a Freeszfe Egyesület. A neves magyar filmes szakemberek bevonásával induló képzések célja, hogy az intézményesített kereteken kívül kezdő lökést és szakmai muníciót adjanak olyanoknak, akik szabadabb formában akarnak belepillantani a filmművészet egy-egy területébe, vagy már gyakorló alkotók, de szakmailag felvértezettebbé szeretnének válni a saját területükön.

A Freeszfe Egyesület december és február között hat workshopot indít, amelyen a Freeszfe-hallgatók és külsős jelentkezők közösen tanulhatnak. A kurzusok egy–hét naposak, a résztvevők a végén tanúsítványt kapnak arról, hogy elvégezték a workshopot. Minden képzésre válogatás, felvételi után juthatnak be a jelentkezők.

Gigor Attila, a mesterkurzus egyik vezetője az Indexnek elmondta,

minden tanár teljesen ingyen vállalta a munkát, és aki most nem tud tanítani, az is csak időhiány miatt nem, de továbbra is kiállásával támogatta az intézményt, és lehet, hogy egy későbbi időpontban tanít majd.